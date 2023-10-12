انت الان تتابع خبر عاش معها ليله حمراء مفحمة.. شاهد بالفيديو من هي الشابه الفاتنة التي خطفت قلب كريستيانو رونالدو في السعودية وجعلته يخون جورجينا..!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم تداول مقطع فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يزعم أنه يكشف تفاصيل صادمة حول خيانة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق نادي النصر السعودي، لصديقته عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا، وزعم أنه عاش ليلة حمراء في السعودية.

انتشر الفيديو على نطاق واسع وتفاعل معه العديد من المتابعين، وكان عنوانه "عاش ليلة حمراء.. جريمة للنجم رونالدو في السعودية بعلاقات محرمة وخيانة جورجينا".

وعلى الرغم من أن العنوان يشير إلى أن رونالدو عاش ليلة حمراء في السعودية وخان جورجينا، إلا أن التحقق من الفيديو أظهر أن محتواه لا يتطابق مع العنوان على الإطلاق.

تبين أن الفيديو المثير للجدل يتحدث عن قضية قانونية يواجهها رونالدو بعد قضاء ليلة حمراء مع فتاة مشهورة، وهي الفتاة الفنزويلية التي اشتهرت قصتها العام الماضي واتهمت رونالدو بإقامة علاقة معها. زعمت الصفحات التي نشرت الفيديو توتر العلاقة بين رونالدو وجورجينا بسبب هذه القضية، ولكن الصور التي شاركها الثنائي على حساباتهم الشخصية على إنستجرام خلال الأيام الماضية تؤكد أن هذه الأخبار غير صحيحة، حيث ظهرا وهما يقضيان إجازتهما الصيفية بسعادة وانسجام تام.