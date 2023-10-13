وباء قاتل ينتشر بين طلاب المدارس في المملكة ... والصحة السعودية تصدر بيانا عاجلا وهاماً للجميع !

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الرياض - روايدا بن عباس - كدت صحة القصيم أن الحالات التي ظهرت بين طلاب ومعلمي مدرسة المذنب هي حالات رشح وعدوى موسمية، وأن قرار إيقاف الدراسة قرار تقديري.

أوضحت الصحة أن لا داعي للقلق من هذه الحالات، وأنها غالباً ما تكون خفيفة وتتلاشى من تلقاء نفسها، كما شددت على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من انتشار الإنفلونزا والوقاية من الأمراض التنفسية، وذلك بأخذ اللقاح المضاد لها.

أوضحت الصحة أن لقاح الإنفلونزا يسهم بشكلٍ كبيرٍ في تقليل عدد الحالات، خاصةً أن الإنفلونزا تعد عدوى فيروسية حادة تنتشر بسهولة وتصيب جميع الفئات العمرية، وتنتقل عن طريق استنشاق الرذاذ المحتوي على الفيروس أو لمس الأسطح الملوّثة.