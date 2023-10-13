نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشيني يستقر على تشكيل السعودية لمواجهة نيجيريا الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي في السطور التالية، التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية في مباراته ضد نظيره نيجيريا، في اللقاء الودي الذي سيجمع بينهما خلال فترة التوقف الدولي الحاليا، وملعب المباراة.

موعد مباراة السعودية ونيجريا الودية

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة نظيره نيجيريا، اليوم الجمعة 13 أكتوبر، في لقاء ودي سيجمع بينهما ضمن فعاليات فترة التوقف الدولي الحالية.

وستلعب مبارة منتخب السعودية ضد نظيره نيجيريا، اليوم في اللقاء الودي الذي سيجمع بينهما، في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.

تشكيل السعودية المتوقع لمباراة اليوم

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب السعودية مباراة اليوم ضد نيجريا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – علي البليهي – حسان تمبكتي – ياسر الشهراني

خط الوسط: محمد كنو – سلمان الفرج – عبدالله الخيبري

خط الهجوم: سالم الدوسري – فراس البريكان – عبدالرحمن غريب