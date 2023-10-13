نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد نيجيريا الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث مشجعو منتخب السعودية ومتابعو الكرة السعودية بشكل عام، عن تردد القنوات الناقلة لمباراة المنتخب ضد نظيره نيجيريا، في اللقاء الودي الذي سيجمع بينهما خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي في السطور التالية، موعد مباراة منتخب السعودية ضد نظيره نيجريا في اللقاء الودي الذي سيجمع بينهما، والقنوات الناقلة وترددها.

موعد مباراة السعودية ضد نيجيريا الودية والقنوات الناقلة لها والتشكيل المتوقع

يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي في السطور التالية، موعد مباراة منتخب السعودية ضد نظيره نيجيريا، في اللقاء الودي الذي سيجمع بينهما خلال فترة التوقف الدولي الحاليا، والقنوات الناقلة وملعب المباراة، وتشكيل الأخضر المتوقع.

موعد مباراة السعودية ونيجريا والقنوات الناقلة

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة نظيره نيجيريا، اليوم الجمعة 13 أكتوبر، في لقاء ودي سيجمع بينهما ضمن فعاليات فترة التوقف الدولي الحالية.

وستلعب مبارة منتخب السعودية ضد نظيره نيجيريا، اليوم في اللقاء الودي الذي سيجمع بينهما، في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب مونيسيبال دي بورتيماو.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ونيجريا

وستذاع مباراة منتخب السعودية ضد نظيره نيجيريا، اليوم في اللقاء الودي الذي سيجمع بينهما، على قناة SSC Sports السعودية المشفرة.

تشكيل السعودية المتوقع لمباراة اليوم

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – علي البليهي – حسان تمبكتي – ياسر الشهراني

خط الوسط: محمد كنو – سلمان الفرج – عبدالله الخيبري

خط الهجوم: سالم الدوسري – فراس البريكان – عبدالرحمن غريب