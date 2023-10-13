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أحمد جودة - القاهرة - رياح وأمطار غزيرة بالمملكة العربية السعودية

شبورة واتربة..طقس مكة المكرمة اليوم العظمى 38 درجة مئوية حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة في المملكه بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة وتمتد حتى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية.

خبير الأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية

شبورة واتربة..طقس مكة المكرمة اليوم العظمى 38 درجة مئوية

كشف الدكتور خالد الزعاق، خبير الأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية، عن أن طقس السعودية في شهر أكتوبر الذي يعد الشهر الفاصل بين شدة حر الصيف والطقس المعتدل، حيث أن من المقرر أن يبدأ فصل الخريف الفلكي يوم 23 من سبتمبر وحتى يوم 23 من شهر ديسمبر 2023.

وأفاد خبير الأرصاد الجوية بالسعودية، بأن فصل الخريف يختلف من منطقة إلى أخرى، حيث مع دخول موسم الوسم وتحديدًا في منتصف شهر أكتوبر من كل سنة.

طقس السعودية اليوم 2023 المركز الوطني للأرصاد

طقس السعودية اليوم 2023 المركز الوطني للأرصاد حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، اليوم الأربعاء، من هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

مكة المكرمة: أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

الباحة: أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

عسير: أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

جازان: أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وطالبت الأرصاد السعودية المواطنين والمقيمين في هذه المناطق بتوخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة والتجمعات المائية، وتجنب القيادة في الطرق السريعة أثناء هطول الأمطار.

نصائح هامه توجهها هيئة الأرصاد الجوية

نصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية باتخاذ الإجراءات اللازمة للسلامة في ظل الأجواء الدافئة والرطبة المتوقعة اليوم وغدًا.

ومن هذه النصائح مايلي:-