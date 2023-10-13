نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برودة ورياح شديدة..طقس المملكة العربية السعودية بمحافظة عسير اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برودة ورياح شديدة..طقس المملكة العربية السعودية بمحافظة عسير اليوم، أعلن المركز الوطني للأرصاد السعودي عن حالة الطقس اليوم في المملكة، حيث أوضح المركز أن هناك اضطرابا شديدا في الطقس على مناطق من جازان وعسير، الباحة، تمتد إلى مكة المكرمة.

وأطلقت الأرصاد الإنذار الأحمر على مناطق من جازان وعسير، الباحة، والإنذار البرتقالي على مكة المكرمة، وستشهد تلك المناطق سقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

وحرصًا من موقع الفجر على تقديم آخر أخبار السعودية، سنقدم لكم فيما يلي تفاصيل حالة الطقس وتوقعات درجات الحرارة اليوم الجمع الموافق 13 أكتوبر الجاري في المملكة العربية السعودية.

خبير الأرصاد الجوية السعودية

كشف الدكتور خالد الزعاق، خبير الأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية، عن أن طقس السعودية في شهر أكتوبر الذي يعد الشهر الفاصل بين شدة حر الصيف والطقس المعتدل، حيث أن من المقرر أن يبدأ فصل الخريف الفلكي يوم 23 من سبتمبر وحتى يوم 23 من شهر ديسمبر 2023.

وأفاد خبير الأرصاد الجوية بالسعودية، بأن فصل الخريف يختلف من منطقة إلى أخرى، حيث مع دخول موسم الوسم وتحديدًا في منتصف شهر أكتوبر من كل سنة

منطقة حفر الباطن تصل درجة الحرارة العظمي 42 مئوية

وأفاد بيان الإعلامي الأرصاد السعودية عن المركز بأن من المقرر أن تشهد منطقة حفر الباطن تصل درجة الحرارة العظمي 42 مئوية، كما تسجل منطقة السودة درجة حرارة أقل من 12 مئوية، فيما تصل نسبة الرطوبة في الدمام 95%.

وأضاف أن السنة بها أربع فصول وهم الصيف والخريف والشتاء والربيع موزعين على 12 شهر وكل فصل فيه 3 شهور، وخلال فصول السنة يتخللها الكثير من المواسم.

وأشار إلى أن شهر أكتوبر الحالي يعد موسم انتقالي بين الرياح المثيرة للأتربة والغبار خلال فصل الصيف، وتصبح الرطوبة الخانقة عبارة عن ضباب.

نصائح هامه من هيئة الأرصاد الجوية

نصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية باتخاذ الإجراءات اللازمة للسلامة في ظل الأجواء الدافئة والرطبة المتوقعة اليوم وغدًا.

شرب الكثير من السوائل لتجنب الجفاف.ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة.تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة.عدم ممارسة الرياضة أو الأنشطة البدنية في ساعات الذروة.كما حذرت الهيئة من القيادة بسرعة عالية في حالة هطول الأمطار، وذلك لتجنب الانزلاق.