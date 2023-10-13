نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برودة وعاصفة شديدة اليوم..طقس السعوديه بمحافظة الطائف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رياح واتربة بالمملكة العربية السعودية..طقس اليوم

برودة وعاصفة شديدة اليوم..طقس السعوديه بمحافظة الطائف، طقس السعودية اليوم 2023 المركز الوطني للأرصاد حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، اليوم الأربعاء، من هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

حالة الطقس المتوقعة السبت غدا

حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت في المملكة بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة وتمتد حتى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية.

هيئة الأرصاد الجوية السعودية

توقعت هيئة الأرصاد الجوية السعودية أن تكون الأجواء اليوم السبت 14 أكتوبر 2023 دافئة ورطبة في معظم مناطق المملكة، مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية.

وبحسب توقعات الهيئة، فإن درجات الحرارة في الرياض ستتراوح بين 26 و32 درجة مئوية، وفي جدة بين 28 و34 درجة مئوية، وفي الدمام بين 29 و35 درجة مئوية وفي الطائف 26 و17 درجة مئوية.

وأوضحت الهيئة أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق الجنوبية والشرقية.

هيئة الأرصاد الجوية المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية

نصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية باتخاذ الإجراءات اللازمة للسلامة في ظل الأجواء الدافئة والرطبة المتوقعة اليوم وغدًا.

شرب الكثير من السوائل لتجنب الجفاف.

ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة.

عدم ممارسة الرياضة أو الأنشطة البدنية في ساعات الذروة.

كما حذرت الهيئة من القيادة بسرعة عالية في حالة هطول الأمطار، وذلك لتجنب الانزلاق.

الجدير بالذكر أن كشف الدكتور خالد الزعاق، خبير الأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية، عن أن طقس السعودية في شهر أكتوبر الذي يعد الشهر الفاصل بين شدة حر الصيف والطقس المعتدل، حيث أن من المقرر أن يبدأ فصل الخريف الفلكي يوم 23 من سبتمبر وحتى يوم 23 من شهر ديسمبر 2023.

وأفاد خبير الأرصاد الجوية بالسعودية، بأن فصل الخريف يختلف من منطقة إلى أخرى، حيث مع دخول موسم الوسم وتحديدًا في منتصف شهر أكتوبر من كل سنة