سيدة أعمال في السعودية تطالب المحكمة الشرعية بتزويجها من مقيم .. والمفاجى في ردة فعل المحكمة!

الرياض - محمد الاطلسي - تفاصيل واقعة غير مألوف في المملكة فقد تقدمت سيدة أعمال سعودية بدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية ، تطالب فيها بنقل ولاية أسرتها إلى المحكمة الشرعية لتزويجها من مقيم في المملكة .آ وفي التفاصيل ، تقدمت سيد أعمال سعودية ، في الأربعينيات من عمرها ، بدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية ، ذكرت فيها أن أفراد أسرتها يقفون حائلا أمام زواجها بمن ترغب ، بما وصل إلى حد الإعضال .وأكدت أنه على مدار عامين ، تقدم لخطبتها 8 عرسان ، قوبلوا جميعا بالرفض غير المبرر من عائلتها ، وآخرهم عريس مقيم أجنبي ، يشغل وظيفة مرموقة ، وترغب فيه زوجا لها .

وقالت موضحة مقاصد دعواها : " أريد الستر والزواج ، خوفا من فوات فرصة إنجاب الأبناء ، وبناء أسرة ، والتصرف الذي يقدم عليه أفراد أسرتي يلحق بي الضرر ، حاليا ومستقبلا ، وأخشى فوات الفرصة لتقدم عمري عن سن الزواج المتعارف عليه " ، ولذلك " أطلب نقل ولاية الزواج إلى الحاكم الشرعي .. هذه دعوتي " .آ آ

هذا وقد أنهت محكمة الأحوال الشخصية ، قضية الإعضال في جلسة واحدة ، بعدما ثبت لديها حالة العضل والضرر الواقع على الفتاة الأربعينية ، فقررت نزع ولاية الأسرة في تزويج ابنتهم وعقد قرانها على مقيم أجنبي ، ونقل الولاية إلى المحكمة الشرعية .