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أحمد جودة - القاهرة - طقس السعوديه غدا..رياح وأمطار غزيرة على محافظة الرياض

الأرصاد تحذر من طقس السعوديه الأسبوع التالت على التوالي، قالت الأرصاد إن الطقس اليوم في السعودية، سيشهد سقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة وتمتد حتى الأجزاء الجنوبية من مكة المكرمة، كم ستتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة.

طقس اليوم..المركز الوطني للأرصاد السعودية

أفاد المركز الوطني للأرصاد السعودية، اليوم، باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، وتمتد حتى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

المركز الوطني السعودي..هطول الأمطار الرعدية طقس اليوم

وحذر المركز الوطني للأرصاد من طقس السعودية اليوم، السبت 14 أكتوبر 2023، من المتوقع هطول الأمطار الرعدية على عدد من المناطق في مختلف أنحاء المملكة، ويرصد «المصري اليوم» طقس السعودية مكة اليوم، ومختلف المناطق على مستوى المملكة.

يذكر أن أعلنت الأرصاد السعودية عن مناطق ستواجه اليوم أمطارًا رعدية وسيول، يصاحبها رياح مثيرة للأتربة وغبار، مما يؤثر على الرؤية الأفقية، وحذرت الاقتراب من مناطق جريان المياه، ومن المتوقع تكون الضباب وذلك خلال الساعات الأولى من الليل وتستمر حتى الصباح الباكر.

توقعات درجة الحرارة في المحافظات

وكشفت الأرصاد السعودية عن توقعات درجات الحرارة اليوم في السعودية، وجاءت كالآتي: