أحمد جودة - القاهرة - المصري عياد يخوض تجربة جديدة بالسعودية في تنس الطاولة

نجحت أكاديمية spin & smash في ضم للاعب المصري محمد عياد لاعب تنس الطاولة وذلك بهدف لتطوير الأكاديمية واكتساب الخبرات.



وشارك اللاعب في عدة أندية في مصر الزمالك واتحاد الشرطة الرياضي والشمس والطيران وانبي وجزيرة الورد.



وبدأ عياد في مركز شباب سدود ويعد من أبناء محافظة المنوفية وحصد العديد من الجوائز والميداليات على المستوى المحلي والأوروبي.