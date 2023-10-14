بالأسماء ..صدور قرارات ملكية عاجلة بمنح الجنسية السعودية لهؤلاء الأشخاص

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية في منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية عن صدور أمرين ملكيين يقضيان بمنح الجنسية السعودية لعائلتين من 12 شخصاً.

شمل الأمر الملكي الأول عائلة مكونة من 11 شخصاً هم: علي جديع محمد الناصر الولداوي وزوجته عزيزه حمود طه العفيدلي، وأبنائه: عبدالرزاق، عبدالله، حسين، نهاد، هيا، هند، فاطمة، عهود

شمل الأمر الملكي الثاني أماني خلف موسى بديوي العيساوي.

ويأتي منح الجنسية السعودية لهذين العائلتين في إطار سعي المملكة لتعزيز المواطنة وتحقيق الاندماج الاجتماعي.