المملكة العربية السعودية تطلق اكبر قناة إخبارية لتنافس قناة الجزيرة وتزيد نفوذه في العالم

الرياض - محمد الاطلسي - تسعى المملكة العربية السعودية لإطلاق قناة إخبارية دولية بميزانية ضخمة، تنافس بها قناة “الجزيرة” القطرية وتزيد نفوذها في العالم، حسب تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.

وأشار تقرير الصحيفة، إلى أن المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، المدعومة من الدولة، تعمل منذ فترة للبحث في إمكانية إطلاق قناة إخبارية دولية باللغة الإنجليزية، يمكن أن تنافس قناة “الجزيرة“، حيث تهدف المملكة إلى توسيع نفوذها الإعلامي العالمي.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن العديد من الأشخاص المطلعين على المشروع تأكيدهم، أنّ المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام قد تواصلت مع شركات استشارات إعلامية لدراسة جدوى ونطاق المشروع.

الاستعدادات حالياً في مرحلة مبكرة، يقول التقرير، لكن الأشخاص المطلعين أوضحوا أن القناة السعودية المُزمع إطلاقها ستكون ثاني أكبر مؤسسة تبث باللغة الإنجليزية في العالم العربي، بعد قناة “الجزيرة” الإنجليزية.

الجدير بالذكر أن شبكة الجزيرة الإنجليزية، قناة إخبارية مملوكة لشبكة الجزيرة الإعلامية القطرية، مقرها في الدوحة، عاصمة قطر، التي استخدمت قناتها الإخبارية باللغة الإنجليزية في العقود الماضية، لمساعدتها في رفع مكانتها خارج المنطقة.