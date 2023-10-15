نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "اقترب من السعودية".. ليفربول يفتح خزائنه لضم بديل محمد صلاح في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن تطورات ملف رحيل النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال الموسم الحالي، مع اقتراب بداية فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكان صلاح أحد أبرز الأهداف التي فشلت إدارة الدوري السعودي في استقطابها، بعد رفض اللاعب ترك الأنفيلد في ميركاتو الصيف الماضي، بعد تلقي عرضا ضخما من جانب نادي اتحاد جدة.

- ليفربول يرصد لديل صلاح

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن إدارة فريق ليفربول، تنوي تجهيز عرضا ضخما للتعاقد مع الألماني ليروي ساني، نجم بايرن ميونخ، لتعويض رحيل صلاح المتوقع هذا الموسم.

وتابعت الصحيفة الإنجليزية، أن المدير الفني الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، لديه اقتناع تام بقدرات ساني، ويحرك إدارة الفريق لضمه بأي ثمن هذا الموسم.

وبدأ نادي الهلال في مزاحمة غريمه اتحاد جدة، في صفقة التعاقد مع نجم منتخب مصر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

