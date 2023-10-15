السعودية تسعد كافة المغتربين بهذا القرار عن الزيارة العائلية لأقارب المقيمين

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت وزارة الخارجية السعودية مؤخرا إتاحة تقديم طلب تأشيرة زيارة عائلية لأقارب المقيمين من الدرجة الثانية.

ويتساءل الكثير من الأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية عن من تشملهم تأشيرة الزيارة العائلية ، حيث أن هناك أشخاص يعملون في المملكة ويرغبون في استقدام عوائلهم إلى داخل الأراضي السعودية ، ولا يعرفون كيفية الطريقة الصحيحة التي يجب اتباعها من أجل ذلك ، حيث أن هذه الخدمة موجودة في موقع وزارة الخارجية السعودية.

من هم الأشخاص الذين تشملهم الزيارة العائلية؟

اوضحت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية أن الأفراد الذين تمنح لهم تأشيرة الزيارة العائلية ويمكنهم دخول الأراضي السعودية كمقيمين ، عبر زيارة المنصة وتحديد طلب الزيارة وكذلك تعيين بند العلاقة حينها ستظهر الاختيارات التي تضمن الأشخاص المشمولين وهم كالآتي : –

1- أقارب الدرجة الأولى مثل : (الزوجة والأولاد والوالدين أب أو أم الزوجة وكذلك الأحفاد) .

2- يصح استقدام المقربين مثل : (العمة أو الخالة وأيضا أبناء الأخ والأخت) وذلك من أجل أداء مناسك العمرة . خطوات التقديم على طلب تاشيرة للحصول على تأشيرة الزيارة العائلية.

حيث يجب تتبع الخطوات التالية وهي كالتالي :-

1- زيارة موقع وزارة الخارجية عبر الإنترنت.

2- ضرورة التسجيل في منصة التأشيرات ، وإدخال البيانات الشخصية المطلوبة الخاصة بالمقيم وأيضا إدخال بيانات الزائر مع تحديد فترة الاستقدام ، واختيار طريقة تسديد الرسوم .

3- أنقر على زر التأكيد ، وحفظ رقم الطلب الخاص بمقدم الطلب .

4- يجب طباعة كل الأوراق ليتم توقيعها من قبل الكفيل ، بعد ذلك يتم التصديق على تلك الأوراق من مكتب الغرفة التجارية في المملكة . ماهي شروط طلب الزيارة العائلية؟ :-

1- يجب أن يكون جواز السفر والإقامة الخاصة بالزائر سارية المفعول ولم تنتهي صلاحيتها بعد.

2- أن يكون على دراية بأن الزيارة تكون مفعلة لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور .

3- يتم التقديم لطلب الزيارة عبر رابط منصة التأشيرات الإلكترونية التالي :-

4- ضرورة الحصول على بطاقة التحصين من (كوفيد 19) كورونا. الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية السعودية :-

توفر امكانية الحجز الإلكتروني لتأشيرة الدخول للمملكة العربية السعودية للزيارة العائلية. توفر طلبات الإقامة أو السياحة. تعمل على تنظيم مواعيد المقابلات الشخصية سواء لموافقة أو رفض التأشيرات للمتقدمين للحصول على تأشيرات الزيارة . للتقديم على طلب تأشيرة زيارة عائلية يرجى الدخول على منصة التأشيرات.