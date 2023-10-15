فورا وبدون معاملات .. قرار ملكي بمنح الجنسية السعودية للأطفال المواليد والوافدين في المملكة

الرياض - محمد الاطلسي - أجرت وزارة الداخلية تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر، بما في ذلك استحداث فئة جديدة تشمل المواليد السعوديين الذين يعيشون خارج المملكة والذين يجوز منحهم تذاكر المرور إلى المملكة.

تتضمن اللائحة المعروضة حالياً للاستطلاع على منصة "استطلاع" وصفاً لشكل جواز السفر وشروط إصداره لجميع الأعمار، بالإضافة إلى ضوابط إصدار جواز سفر المحضون من الأم الأجنبية، والمخالفات التي تعرض المسافر للغرامة والمنع من السفر. وفيما يلي أبرز تفاصيل هذه التعديلات:

شكل جواز السفر ومدته:

قامت وزارة الداخلية بتعديلات في وصف شكل ومكونات جواز السفر، حيث ذكرت أنه يتألف من 48 صفحة، والغلاف الخارجي مصنوع من ورق مغلف باللون الأخضر ويحمل شعار المملكة العربية السعودية، وعبارة "المملكة العربية السعودية" مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى عبارة "جواز سفر" باللغتين العربية والإنجليزية، وعلامة الجواز الإلكتروني.

تحتوي صفحات الجواز على صفحة المعلومات والصورة الشخصية التي تحمل رقم الجواز وصورة شخصية لحامل الجواز ومعلوماته، بالإضافة إلى تاريخ إصدار الجواز وتاريخ انتهائه، وهذه الصفحة لا تحتوي على أي كتابات. أما الصفحة الأولى فتحمل توقيع صاحب الجواز، وتتراوح الصفحات من الرقم 2 إلى الرقم 46 للتأشيرات، وتحتوي الصفحة رقم 47 على تعليمات إصدار واستخدام الجواز، بينما تحتوي الصفحة رقم 48 على معلومات النداء.

أشارت التعديلات إلى أن جواز السفر سيكون له مدة صلاحية تبلغ 5 سنوات، ولكنه يمكن أن يكون له مدة صلاحية تصل إلى 10 سنوات لأولئك الذين تجاوزوا سن الحادية والعشرين. تم اختصار مدة صلاحية جواز السفر إلى التاريخ المحدد لانتهائه، مع حذف الجملة "أو بامتلاء صفحاته" التي توجد في القوانين الحالية.

تم وضع شروط لإصدار جواز السفر، حيث يجب أن تكون الخصائص الحيوية للشخص المتقدم مسجلة في نظام الأحوال المدنية، ولا يجب أن تكون هناك ملاحظات أو قيود أمنية على الشخص المتقدم. يجب أن يكون الشخص المتقدم داخل المملكة ومسجل في منصة "أبشر"، ويجب على الشخص المتقدم دفع رسوم إصدار الجواز بشكل آلي.

يجب على الشخص المتقدم الدخول إلى منصة "أبشر" والتأكيد على التعليمات والتعهدات واستكمال إجراءات إصدار الجواز. إذا كان الشخص المتقدم يقوم بتجديد جواز سفره، فيجب أن يحضر جوازه السابق لإلغائه. يجب على الشخص المتقدم أو من يفوضه استلام الجواز الجديد.

وزارة الخارجية ستصدر جواز السفر للمواطنين السعوديين الذين لديهم إقامة دائمة أو شبه دائمة خارج المملكة، باستثناء الشرط بأن يكون الشخص المتقدم داخل المملكة.

يجب أن يتم إضافة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا في سجل الأسرة للحصول على جواز سفر سعودي وتصريح بالسفر. يجب أن يكون هناك موافقة من أحد الأبوين السعوديين، ما لم يتم الاتفاق على موافقة الطرف الآخر أو تفويضه. في حالة وفاة الأبوين، يجب أن يتم إصدار جواز السفر وتصريح السفر بموافقة أحد الأشقاء السعوديين الذين تجاوزوا سن الحادية والعشرين، بناءً على وثيقة حصر الورثة أو بموجب تفويض من النظام.

يتم الآن إصدار جوازات السفر وتجديدها والحصول على تصريح السفر عن طريق منصة أبشر. وفي حالة عدم القدرة على ذلك، يمكن للأفراد زيارة إدارات الجوازات أو الممثليات المختلفة - حسب الحالة - وتقديم أدلة على عدم القدرة على استخدام منصة أبشر. سيتم استكمال الإجراءات وفقًا للتعليمات المحددة. بالإضافة إلى ذلك، يُسمح للأفراد بتفويض أشخاص آخرين من منصة أبشر لزيارة إدارة الجوازات وإنهاء إجراءات جواز السفر أو تصريح السفر.

تم تحديد شروط السفر للأطفال الذين يعيشون مع والدة أجنبية. وبموجب التعديلات، إذا كانت الحضانة تتبع للأم الأجنبية، فيجب أن يتضمن جواز السفر أو تصريح السفر للطفل صك الحضانة، أو يجب أن يكون هناك موافقة قضائية، أو يجب أن توافق وزارة الداخلية على ذلك.

تم توفير إمكانية الإبلاغ عن فقدان أو سرقة أو تلف جواز السفر أو تذكرة المرور داخل المملكة عبر منصة أبشر. وإذا كان ذلك غير ممكن، يجب على الأفراد الإبلاغ إلى أقرب إدارة جوازات في المنطقة التي فقدوا فيها الجواز أو تذكرة المرور. يجب أن يقدموا معلومات مفصلة حول مكان وتاريخ الفقدان، بالإضافة إلى رقم الجواز أو تذكرة المرور. يتعين على موظفي إدارة الجوازات تسجيل البلاغ بشكل فوري في النظام الحاسوبي في حالة الفقدان أو السرقة أو التلف.

تم تشديد القواعد بشأن تسجيل جوازات السفر للمواطنين السعوديين الذين يسافرون خارج المملكة ولديهم إقامة دائمة أو شبه دائمة. يجب عليهم تسجيل جوازات سفرهم في الممثليات السعودية في الدول التي يسافرون إليها. لا يجوز السفر باستخدام جواز السفر المفقود الذي تم الإبلاغ عن فقدانه في النظام الحاسوبي. إذا تم العثور على الجواز المفقود بواسطة صاحبه، يجب تسليمه إلى إدارة الجوازات لإلغائه يدويًا واستكمال الإجراءات في النظام الحاسوبي.

أكدت التعديلات الجديدة أن الممثليات الدبلوماسية يجب أن تزود المواطنين الذين فقدوا أو تلفوا جوازات سفرهم بتذاكر مرور للعودة إلى المملكة، ما لم يكن لديهم إقامة دائمة أو شبه دائمة في الخارج. وإذا قررت الممثليات منح المعني جواز سفر جديد، فإنها يجب أن ترسل ضبط المعلومات عن المخالفة للمديرية لإصدار القرار الإداري وإبلاغ وزارة الخارجية بالقرار بعد تصديقه. وتمنع التعديلات أيضًا المواطنين من السفر إلى البلدان التي لا يُسمح بالسفر إليها، ويتم تحديد تلك البلدان بناءً على توجيهات الوزير بعد استيفاء الإجراءات المنظمة لذلك.

تنص التعديلات على أنه سيتم معاقبة أي شخص يهمل وثيقة السفر بغرامة تصل إلى 2000 ريال إذا تم فقدانها أو تلفها أو سرقتها في المملكة، وسيتم معاقبته بغرامة تصل إلى 2000 ريال عن كل تكرار. وإذا تم فقدانها أو تلفها أو سرقتها خارج المملكة، فإن العقوبة ستكون غرامة تصل إلى 3000 ريال، وسيتم معاقبته بغرامة تصل إلى 3000 ريال عن كل تكرار.

وتتيح التعديلات إمكانية الإبلاغ عن فقدان أو سرقة أو تلف جواز السفر أو تذكرة المرور عبر منصة أبشر. وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، يمكن للأشخاص الإبلاغ عن ذلك لأقرب إدارة جوازات في المنطقة التي فقدوا فيها، ويجب عليهم توضيح كيفية الفقدان ومكانه وتاريخه، ورقم الجواز وتاريخه ومصدره أو تذكرة المرور. ويتم على المختصين في إدارة الجوازات تسجيل الفقدان أو السرقة أو التلف في النظام الآلي فورًا.

تسجيل جوازات السفر: ضرورة وعقوبات

أصدرت الحكومة السعودية تعديلاً جديداً يشدد على ضرورة تسجيل جوازات السفر للمواطنين السعوديين الذين يسافرون خارج المملكة ولديهم إقامة دائمة أو شبه دائمة في الخارج. ويتعين على هؤلاء المواطنين تسجيل جوازات سفرهم لدى الممثليات السعودية في الدول التي يسافرون إليها. ولا يجوز لهم السفر باستخدام جواز السفر المفقود الذي تم الإبلاغ عن فقدانه عن طريق الحاسوب الآلي.

في حالة العثور على جواز السفر المفقود، يجب على صاحبه تسليمه لإدارة الجوازات لإلغائه يدوياً واستكمال الإجراءات عن طريق الحاسوب الآلي. وتؤكد التعديلات أيضاً أن الممثليات السعودية يجب أن تزود المواطنين الذين فقدوا أو تلفت جوازات سفرهم بالخارج بتذاكر مرور تمكنهم من العودة إلى المملكة، ما لم يثبتوا وجود إقامة دائمة أو شبه دائمة في الخارج. وإذا قررت الممثليات منح المعني جواز سفر جديد، يجب عليها إرسال ضبط المعلومات عن مخالفة الفقدان أو السرقة للمديرية لإصدار القرار الإداري وإبلاغ وزارة الخارجية بالقرار بعد تصديقه.

وتمنع التعديلات أيضاً أي مواطن من السفر إلى البلدان التي يحظر السفر إليها. وسيتم تحديد هذه البلدان وفقاً لما يصدره الوزير بعد استيفاء الإجراءات المنظمة لذلك.

وتنص التعديلات على أنه سيتم معاقبة أي شخص يهمل وثيقة السفر داخل المملكة ويؤدي إلى فقدانها أو تلفها أو سرقتها بغرامة مالية لا تزيد على 2000 ريال، وفي حالة التكرار ستكون الغرامة 2000 ريال عن كل مرة. كما سيتم معاقبة أي شخص يهمل وثيقة السفر داخل المملكة ويؤدي إلى فقدانها أو تلفها أو سرقتها خارج المملكة بغرامة مالية لا تزيد على 3000 ريال.