نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار غزيرة بالمملكة العربية السعودية..طقس محافظة جدة غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طقس جدة خلال الأسبوع القادم.. شبورة ورياح

أمطار غزيرة بالمملكة العربية السعودية..طقس محافظة جدة غدًا، بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

طقس السعوديه غدا الاثنين..رياح مثيرة للأتربة

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تلك المناطق.

شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 28-48 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

طقس محافظة جدة العظمى 35

ارتفاع الموج من متر نصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

درجات حرارة محافظات السعوديه