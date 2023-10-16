شبورة ورياح شديدة.. انخفاض درجات الحرارة في السعوديه طقس محافظة الرياض

أحمد جودة - القاهرة - عاصفة وأمطار..طقس السعوديه بمحافظة الرياض

شبورة ورياح شديدة.. انخفاض درجات الحرارة في السعوديه بمحافظة الرياض طقس اليوم تابع المركز الوطني للأرصاد عبر «تويتر» في رفع التحذير للون الأحمر، دليلًا على حالة الاضطرابات الجوية التي تشهدها البلاد، وضرورة أخذ الحيطة والحذر، إلى جانب أن طقس السعودية يعاني منذ فترة من الأمطار الرعدية والمتوسطة إلى الغزيرة على مختلف المناطق، طقس السعوديه مع ارتفاع درجات الحرارة.

طقس السعودية الرياض اليوم

كشفت الأرصاد السعودية عن المناطق التي ستشهد أمطارًا رعدية وسيول ومنها، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتمتد إلى الإجزاء الجنوبية، وأكدت على أن طقس السعودية مكة اليوم سيواجه الضباب في الليل المتأخر حتى الساعات الأولى من الصباح الباكر

شمالية

إلى شمالية غربية بسرعة 28-48 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج

من متر نصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر متوسط

الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

درجات الحراره المتوقعه بمحافظات السعوديه

الرياض 38 23 25 صحو

جدة 35 29 85 غائم جزئى / عوالق

المدينة المنورة 37 24 20 سحب رعدية ممطرة

مكة 39 28 75 أمطار رعدية

سكاكا 29 20 40 غائم جزئى / أتربة مثارة

حائل 34 19 25 رياح نشطة

تبوك 28 18 60 غائم جزئى / عوالق

الصمان 41 23 65 أتربة مثارة

صحراء الدهناء 39 23 25 أتربة مثارة

روضة التنهات 38 22 25 رياح نشطة

السودة 23 12 90 أمطار غزيرة

نصائح هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين

نصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية باتخاذ الإجراءات اللازمة للسلامة في ظل الأجواء الدافئة والرطبة المتوقعة اليوم وغدًا.