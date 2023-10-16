نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة انجليزية يرفض عروض التدريب السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قدم واحد من أساطير كرة القدم الانجليزية تضحيات كبرى من أجل العمل كمدير فني لنادي بيرمنجهام سيتي خلال الموسم الجاري.

روني يرفض تدريب الاندية السعودية

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية أن واين روني المدير الفني لنادي برمنجهام سيتي قد رفض مجموعة من العروض التدريبية في دوري روشن للعودة من جديد والعمل في إنجلترا.

وأعلن النادي الناشط في دوري التشامبيونشيب تعيين روني يوم الأربعاء الماضي بعد رحيله عن تدريب دي سي يونايتد الأنريكي.

ويحل مهاجم المان يونايتد التاريخي مكان جون يوستاس وسوف ينضم إليه آشلي كول وجون أوشي في تدريب برمنجهام وستكون مواجهته الأولى ضد فريق ميدلسبره يوم 21 اكتوبر.

ويحتل نادي برمنجهام المركز السادس على لائحة ترتيب دوري القسم الثاني في انجلترا ويسعى روني لتصحيح الأوضاع واللحاق بركب المقدمة.