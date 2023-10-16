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أحمد جودة - القاهرة - طقس مكة المكرمة غدا.. انخفاض درجات الحرارة

هواء محمل بالأتربة..طقس السعوديه غدا تحديدًا مكة المكرمة، كشف المركز الوطني للأرصاد السعودي عن توقعات حالة الطقس اليوم في السعودية، حيث أطلقت الأرصاد الإنذار الأحمر على مناطق عديدة من المملكة، وهي مكة المكرمة وجازان، عسير، الباحة.

حيث سيشهد طقس مكة المكرمة سقوط أمطار رعدية متوسطة وجريان سيول مع تكون الضباب في الصباح الباكر وساعات الليل، وعلى سكان مناطق الإنذار الأحمر والبرتقالي الابتعاد عن جريان السيول، ويفضل عدم النزول من المنزل حال سقوط الأمطار.

توقعات درجات الحرارة اليوم الاثنين الموافق 16 أكتوبر

وحرصًا من دوت الخليج الالكترونيه على تقديم أخر أخبار السعودية، سنقدم لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس وتوقعات درجات الحرارة اليوم الاثنين الموافق 16 أكتوبر الجاري في المملكة العربية السعودية.

قالت الأرصاد إن الطقس اليوم في السعودية، سيشهد سقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة وتمتد حتى الأجزاء الجنوبية من مكة المكرمة، كم ستتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة.

المركز الوطني للأرصاد عبر «تويتر»

تابع المركز الوطني للأرصاد عبر «تويتر» في رفع التحذير للون الأحمر، دليلًا على حالة الاضطرابات الجوية التي تشهدها البلاد، وضرورة أخذ الحيطة والحذر، إلى جانب أن طقس السعودية يعاني منذ فترة من الأمطار الرعدية والمتوسطة إلى الغزيرة على مختلف المناطق، مع ارتفاع درجات الحرارة.

طقس السعودية مكه المكرمة اليوم

كشفت الأرصاد السعودية عن المناطق التي ستشهد أمطارًا رعدية وسيول ومنها، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتمتد إلى الإجزاء الجنوبية، وأكدت على أن طقس السعودية مكة اليوم سيواجه الضباب في الليل المتأخر حتى الساعات الأولى من الصباح الباكر.

مكة 39 28 75 أمطار رعدية

المدينة المنورة 37 24 20 سحب رعدية ممطرة

الرياض 38 23 25 صحو

جدة 35 29 85 غائم جزئى / عوالق

الدمام 41 23 85 عوالق

أبها 26 14 90 أمطار غزيرة

تبوك 28 18 60 غائم جزئى / عوالق

بريدة 39 20 20غائم جزئي/عوالق ترابية

نصائح هامه توجهها هيئة الأرصاد الجوية السعودية للمواطنين

نصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية باتخاذ الإجراءات اللازمة للسلامة في ظل الأجواء الدافئة والرطبة المتوقعة اليوم وغدًا.