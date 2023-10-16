شيرين عبدالوهاب تلقب نساء السعودية بهذا اللقب الذي اثار جدلا وغضبا واسعا في المملكة

الرياض - محمد الاطلسي - أثارت المغنية المصرية شيرين عبد الوهاب حفيظة قطاع من جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وصفت منتقداتها بـ"العوانس". جاء ذلك خلال حفل أقامته شيرين، الجمعة، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي في السعودية، إذ قالت: "لم أفهم لماذا غضبت الكثيرات من تصريحي السابق وأطلقن وسما ضدي... "أكيد دول شوية عوانس".

ليست المرة الأولى التي تغضب فيها شيرين فئة من السعوديات على مواقع التواصل. فأثناء حفل أحيته في الرياض منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، حضت شيرين النساء على طاعة الرجال، ما دفع كثيرات لإطلاق وسوم ضدها. وخاطبت جمهورها آنذاك ممازحة "بما أننا لا نستطيع الاستغناء عن الرجال، فمن الأفضل أن نسمع كلامهم، لماذا نعذبهم؟… خلاص رفعنا الراية البيضاء".شيرين متسقة مع كلمات أغنيتها "الراية البيضاء" التي تقر فيها الحبيبة بضعفها وعذابها في غياب حبيبها. وتعالت صيحات الجمهور احتجاجا على تعليق شيرين، لكنها حاولت بعدها استرضاء الحاضرين، قائلة "أنا امرأة مثلهن ولا يمكنني الإساءة لهن. فالنساء قويات أيضا".