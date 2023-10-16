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أحمد جودة - القاهرة - طقس السعوديه غدا.. تراجع شديد في درجات الحرارة

رياح وأمطار.. الأرصاد الجوية السعودية تحذر من طقس غدًا في مكة، كشف المركز الوطني للأرصاد السعودي عن توقعات حالة الطقس اليوم في السعودية، وأعلنت الأرصاد انخفاض الحرارة واستمرار سوء الأحوال الجوية على مكة المكرمة.

وستشهد مناطق من جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة سقوط أمطار رعدية غزيرة وجريان سيول مصحول بزخات البرد، لذا على المواطنين الأشقاء أخذ الحرص والحذر ويفضل عدم النزول من المنزل أثناء جريان السيول والصواعق.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الثلاثاء 17 اكتوبر

وحرصًا من موع دوت الخليج على تقديم آخر أخبار السعودية، سنقدم لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري في المملكة العربية السعودية.

الطقس اليوم في السعودية

وقالت الأرصاد إن الطقس اليوم في السعودية مهيأة لسقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

كما أعلنت الانخفاض في درجات الحرارة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

حالة الطقس على السواحل البحر الاحمر

حالة البحر الأحمر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

واتجاه الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعةعلى الجزء الشمالي والأسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الأرصاد عن توقعات درجات الحرارة اليوم في السعودية

كما كشفت الأرصاد عن توقعات درجات الحرارة اليوم في السعودية، حيث أعلنت استمرار انخفاض الحرارة، وجاءت درجات الحرارة اليوم في السعودية كالآتي: