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أحمد جودة - القاهرة - طقس جدة غدا.. الأرصاد الجوية تحذر

هواء محمل بالأتربة..طقس محافظة جدة بالسعودية غدا الثلاثاء، يُتوقع بمشيئة الله تعالى أن تشمل فرص الأمطار أيضًا أجزاء من المُرتفعات الشرقية لمكة المكرمة بالإضافة إلى أحياء من مدينة الطائف وشفا الطائف، وتكون هذه الأمطار مُتفاوتة الغزارة ويصحبها حدوث العواصف الرعدية في بعض الأوقات ونشاط في التيارات الهابطة، مع احتمالية جريان الأودية والشعاب في بعض المناطق.

الخرائط الجوية والناتجة عن ما يُسمى بالمُحاكاة الحاسوبية

تُشير أحدت الخرائط الجوية والناتجة عن ما يُسمى بالمُحاكاة الحاسوبية توقعات بأن تتأثر المُرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة السعودية خلال الأيام القادمة بنشاط يومي للسُحب الركامية الماطرة بالإضافة إلى أجزاء من سهولها الساحلية.

كما تشير أيضا الخرائط الجوية لمُحاكاة حركة الكُتل الهوائية توقعات بأن تتأثر أجزاء من شمال ووسط المملكة السعودية خلال الأيام المُقبلة بأول كتلة هوائية خريفية تتسبب بانخفاض على درجات الحرارة على 6 مناطق إدارية وتُسبب اعتدال نسبي في الأجواء.

اندفاع كتلة هوائية خريفية وذات درجات حرارة

و في التفاصيل، تندفع كتلة هوائية خريفية وذات درجات حرارة أبرد من مُعدلاتها المُعتادة من الحوض الشرقي لللبحر الأبيض المُتوسط لشمال المملكة بما فيها الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل وتتسبب بانخفاض ملموس على درجات الحرارة وأجواء أكثر اعتدالًا نهارًا مع درجات حرارة في نهاية العشرينيات مئوية، ويطال أيضًا هذا الانخفاض بشكل أقل القصيم وشمال المنطقة الشرقية.

و تنخفض كذلك درجات الحرارة الليلية بشكل ملحوظ وتُصبح الأجواء باردة نسبيًا في المناطق الشمالية بحيث تقترب الصغرى من 15 درجة مئوية فقط وأقل في أجزاء من شمال المملكة، كما وتُصبح لطيفة في أنحاء عِدّة من الوسطى.

نصائح هيئة الأرصاد الجوية السعودية للمواطنين

نصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية باتخاذ الإجراءات اللازمة للسلامة في ظل الأجواء الدافئة والرطبة المتوقعة اليوم وغدًا.