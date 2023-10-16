نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار رعدية على محافظة الطائف طقس السعوديه.. الأرصاد تحذر من طقس الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طقس السعوديه الايام القادمة.. تراجع شديد في درجات الحرارة

أمطار رعدية على محافظة الطائف بالسعودية.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس السعديه الغد، طقس السعوديه قالت الأرصاد إن الطقس اليوم في السعودية مهيأة لسقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

كما أعلنت الانخفاض في درجات الحرارة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

المركز الوطني للأرصاد السعودي عن توقعات حالة الطقس اليوم

كما كشف المركز الوطني للأرصاد السعودي طقس السعوديه عن توقعات حالة الطقس اليوم في السعودية، وأعلنت الأرصاد انخفاض الحرارة واستمرار سوء الأحوال الجوية على مكة المكرمة.

وستشهد مناطق من جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة سقوط أمطار رعدية غزيرة وجريان سيول مصحول بزخات البرد، لذا على المواطنين الأشقاء أخذ الحرص والحذر ويفضل عدم النزول من المنزل أثناء جريان السيول والصواعق.

وحرصًا من موقع دوت الخليج على تقديم آخر أخبار السعودية، سنقدم لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة الأيام الجارية من أكتوبر الجاري في المملكة العربية السعودية.

الأرصاد عن توقعات درجات الحرارة اليوم في السعودية

كما كشفت الأرصاد عن توقعات درجات الحرارة اليوم في السعودية، حيث أعلنت استمرار انخفاض الحرارة، وجاءت درجات الحرارة اليوم في السعودية كالآتي:

مكة المكرمة 40 29

المدينة المنورة 37 24

الرياض 38 22

جدة 35 28

الدمام 40 25

أبها 27 15

تبوك 28 17

بريدة 35 19

حائل 31 18

الباحة 25 17

عرعر 28 17

سكاكا 28 18

جازان 37 29

نجران 33 17

هيئة الأرصاد الجوية السعودية تحذر المواطنين من طقس السعوديه

نصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية باتخاذ الإجراءات اللازمة للسلامة في ظل الأجواء الدافئة والرطبة المتوقعة اليوم وغدًا.

شرب الكثير من السوائل لتجنب الجفاف.

ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة.

عدم ممارسة الرياضة أو الأنشطة البدنية في ساعات الذروة.

كما حذرت الهيئة من القيادة بسرعة عالية في حالة هطول الأمطار، وذلك لتجنب الانزلاق.