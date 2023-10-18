نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف شاغرة في شركة تنفيذ الراجحي في السعودية..أعرف الشروط وكيفية التقديم الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعتبر مجموعة شركات الراجحي في السعودية إحدى الشركات الكبرى والرائجة في السوق السعودي، لذا يبحث العديد عن فرص عمل داخل شركات الراجحي. ترصد لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية الوظائف المتاحة لدى شركة تنفيذ الراجحي.

تنفيذ الراجحي

شركات الراحجي



تأسست الشركة في عام 1992 م على يد مجموعة من أبناء الشيخ صالح الراجحي رحمه الله، وفي بدايتها كان نشاط الشركة يتركز على الإستثمار والعمل في نشاط المقاولات والتشغيل والصيانه. وفي ظل المتغييرات التي طرأت على السوق السعودي خلال الأعوام السابقة، استطاعت الشركة توسيع نشاطاتها لتدعم نمو الشركة واستمراريتها.

الوظائف المتاحة في شركة تنفيذ الراجحي



شركة تنفيذ الراجحي تعلن عن توفر عدد من الوظائف لحملة الدبلوم والبكالوريوس في العاصمة السعودية، الرياض.

الوظائف المعلن عنها:

مسئول تمويل شخصي:تحتاج شركة تنفيذ الراجحي إلى مسؤول تمويل شخصي. ليكون مسؤولًا عن إدارة التمويل الشخصي للعملاء ومساعدتهم في تحقيق أهدافهم المالية. سيعمل على تحليل وتقدير الحاجة المالية للعملاء وتوفير النصائح المالية المناسبة لهم. سيقدم المشورة بشأن خطط الاستثمار والمعاشات وإدارة الديون وغيرها من القضايا المالية الشخصية.

مبيعات هاتفية: مبيعات هاتفية للمنتجات التابعة للمصرف

مبيعات تمويل الشركات:تبحث شركة تنفيذ الراحجي عن محترف في مبيعات تمويل الشركات للانضمام إلى فريقها. ستكون مهمته الرئيسية هي جذب واستقطاب العملاء من قطاع الشركات وتقديم حلول تمويلية ملائمة لاحتياجاتهم.

إذا كنت مهتمًا بأي من هذه الوظائف، يُرجى التواصل مع شركة تنفيذ الراجحي للحصول على مزيد من التفاصيل وإجراءات التقديم.

رابط التقديم هنا: https://careers.tanfeeth.sa/ar/job-search-results/

تنفيذ الراحجي

شروط التقديم إلى الوظائف المتاحة



مسئول تمويل شخصي:

درجة بكالوريوس في المالية أو مجال ذي صلة.

- خبرة سابقة في إدارة التمويل الشخصي وتقديم النصائح المالية.

- معرفة قوية بالمفاهيم المالية والأدوات المالية المختلفة.

- مهارات تحليلية قوية وقدرة على التواصل بشكل فعال مع العملاء.

- القدرة على مواجهة التحديات وإيجاد حلول إبداعية لمشاكل المال الشخصية.

- القدرة على العمل بشكل جيد كجزء من فريق وبشكل مستقل أيضًا.

مبيعات هاتفية: أن يكون مبتدئ الخبرة بحد أدنى سنة خبرة

يقيم في الرياض

لدية مهارة أستخدام الحاسب



مبيعات تمويل الشركات:خبرة سابقة في مجال مبيعات تمويل الشركات، ومعرفة واسعة بمنتجات التمويل المتاحة.

- مهارات تواصل قوية وقدرة على بناء والحفاظ على علاقات مع العملاء.

- معرفة جيدة بأسواق الشركات والقدرة على تحليل البيانات والاحصائيات للتعرف على الفرص الجديدة.

- قدرة على تحمل ضغط العمل والعمل بشكل مستقل وفريق.

- مهارات التفاوض والإقناع القوية والقدرة على إدارة عملية المبيعات بمهنية واحترافية.

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