انتهز الفرصة واحصل على العروض من بندة في منتجات العناية بالبشرة والشعر لفترة محدودة جدا

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أحمد جودة - القاهرة - انتهز الفرصة واحصل على عروض بندة السعودية على منتجات العناية بالبشرة والشعر لفترة محدودة جدا

يعتبر بنده من افضل المتاجر التي تتقوم ببيع كل الاشياء التي نكون في احتياجها ومنها الخضروات والفواكة ومستحضرات التجميل والاجهزة الكهربائية والالكترونية بالإضافة إلى منتجات العناية بالبشرة والشعر، كما تقدم بنده عروض وتخفيضات على كل تلك المنتجات.

وعلى الجانب الاخر تقدم لكم بوابة دوت الخليج الالكترونية كافة المعلومات والتفاصيل حول أسعار المنتجات التى تعرضها بنده للبيع بالإضافة إلى عرض المنتجات التي تم اضافتها إلى العروض التي ستكون ضمن المنتجات المخفضة، فقط تابعوا التقرير الاتي.

انتهز الفرصة واحصل على عروض بندة السعودية على منتجات العناية بالبشرة والشعر لفترة محدودة جدا

انتهز الفرصة واحصل على عروض بندة السعودية على منتجات العناية بالبشرة والشعر لفترة محدودة جدا

تقوم بنده بعمل عدد من العروض والتخفيضات على معظم المنتجات الخاصة بها ومنها منتجات العناية بالبشرة والشعر وإليك أبرز العروض:

منتجات العناية بالمرأة:

فوط صحيه ماكسي كوتكس عبوات متنوعه ب 22،95 ريال سعودي.

فوط صحبه سوفي ب 12،95 ريال.

فوط الترا الرفيعه ب 18،95 ريال.

منتجات العناية بالاطفال:

انتهز الفرصة واحصل على عروض بندة السعودية على منتجات العناية بالبشرة والشعر لفترة محدودة جدا

عبوة ليلي بامبرز ب 79،95 ريال.

حفائض للاطفال بامبرز عناية ميزة ب 124،95 ريال سعودي.

مناديل مبللة العناية بالبشرة الحساسة ب 24،95:ريال.

منتجات العناية بالبشرة للمرأة:

ويقدم سوبر بنده ايضًا عدد من العروض والتخفيضات المختلفة علي منتجات العناية بالبشرة للمرأة، حيث أن البشرة هي جوهر الجمال والثقة بالنفس ومنها:

مرطب بمياه الألوا للبشرة.

كريم النهار/ الليل عناية مرطبة.

منظف ماء ميسيلاء مزيل للميكب.

غسول جل هيالورن.

منتجات بوندس.

مقشر بخلاصة المشمس.

غسول الوجه بالذهب ؤاي جي.

تخفيضات بنده على منتجات العناية بالبشرة للمرأة:

يقدم سوبر بنده ايضًا عدد من العروض والتخفيضات المختلفة علي منتجات العناية بالبشرة للمرأة، حيث أن البشرة هي جوهر الجمال والثقة بالنفس ومنها:

كريم للحمايه من الشمس فازلين ب 22،95 ريال.

مناديل مبللة منظفه ومغذية للوجه ب 20 ريال.

كريم النهار أو الليل من لوريال ب 55٫95 ريال.

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انتهز الفرصة واحصل على عروض بندة السعودية على منتجات العناية بالبشرة والشعر لفترة محدودة جدا

تخفيضات وعروض بنده لمنتجات العناية بالشعر للمرأة

انتهز الفرصة واحصل على عروض بندة السعودية على منتجات العناية بالبشرة والشعر لفترة محدودة جدا