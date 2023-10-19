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أحمد جودة - القاهرة - عروض هايبر بنده الأسبوعية المدهشة.. استعد لأفضل الأسعار والخصومات المذهلة

يعد هايبر بنده السعودية أحد أفضل المتاجر التجارية، التي تعمل علي تقديم عدد كبير من العروض على كافة أقسام المتجر.

ولا تقتصر العروض فقط على أدوات المطبخ أو الأجهزة الإلكترونية أو الكهربائية بل يتم توفير عدد كبير من التخفيضات على كافة المنتجات وأقسام المتجر منها الخضروات والفواكه واللحوم والدواجن، وتقدم لكم بوابة دوت الخليج الالكترونية كافة المعلومات والتفاصيل حول أفضل العروض والتخفيضات المتوفره والمتاحة حاليا في متجر بنده.

عروض هايبر بنده الأسبوعية المدهشة.. استعد لأفضل الأسعار والخصومات المذهلة

عروض بنده على أدوات المطبخ

عروض هايبر بنده الأسبوعية المدهشة.. استعد لأفضل الأسعار والخصومات المذهلة

يقوم سوبر ماركت بنده بعمل عدد من العروض والتخفيضات على أدوات المطبخ بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية الخاصة بالطبخ ومنها:

خلاط كهربائي من دوتس متوفر بسعر 65 ريال سعودي.

مكواة كهربائية من جيباس متوفرة بسعر 44 ريال سعودي.

مقشرة مثلثة من الستانلس ستيل متوفرة بسعر 4.98 ريال سعودي.

قدر طهي بخاري مصنوع من الستانلس ستيل ومكون من 3 طبقات من رويال فورد بسعر 59 ريال سعودي.

مقلاة عملاقة من ديل كاسا بحجم 30 سم متوفرة بسعر 26.95 ريال سعودي.

2 لوح تقطيع بصل سويت هوم يبلغ سعرها نحو 15.95 ريال سعودي.

غلاية بلاستيك كهربائية من بلاك اند ديكر متوفرة بسعر 99 ريال سعودي.

جهاز شواء صغير الحجم قابل للطي والفتح متوفر بسعر 34 ريال سعودي.

أسياخ الشواء حديدية من قمرا متوفرة بسعر 10.95 ريال سعودي.

قدر ضغط من مستر كوك 11 لتر يبلغ سعرها نحو 95.95 ريال سعودي فقط.

طقم أواني من الطبخ ماركة امبكس عدد 9 قطع سعرها يبلغ 169.95 ريال سعودي وغير ذلك من العروض الاخرى.

عروض هايبر بنده الأسبوعية المدهشة.. استعد لأفضل الأسعار والخصومات المذهلة

عروض بنده على أدوات المطبخ

يقوم سوبر ماركت بنده بعمل عدد من العروض والتخفيضات على أدوات المطبخ بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية الخاصة بالطبخ ومنها

عروض هايبر بنده الأسبوعية المدهشة.. استعد لأفضل الأسعار والخصومات المذهلة

صانعة ساندويتش من جيباس متوفرة بسعر 65 ريال سعودي.

صانعة ساندوتشات من تيفال متوفر بسعر 249 ريال سعودي.

مايكرويف رمادي من وايت وستنجهاوس متوفرة بسعر 519 ريال سعودي.

قطاعة من مولونيكس متوفرة بسعر 179 ريال سعودي.

عصارة دوتس متوفرة بسعر 109 ريال سعودي.

خلاط يدوي من كينود متوفر بسعر 119 ريال سعودي فقط.

محضر طعام من دوتس متوفرة بسعر 149 ريال سعودي.

من هو مؤسس اسواق بنده؟

يعتبر حمود البراهيم هو مؤسس اسواق بنده حيث قام بإنشائها في شهر نوفمبر تحديدًا من عام 2020 ميلادي.

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إليكم ساعات العمل المحددة لدى بنده ومواعيد العمل

تقوم بنده بفتح أبوابها يوميًا في تمام الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 2 صباحًا بعد منتصف الليل.

حيث توفر بنده لعملائها فترة زمنية واسعة جدا؛ وذلك للتسوق وشراء اغلب احتياجاتهم طوال اليوم.