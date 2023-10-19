نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برواتب تصل إلى 30 الف ريال..شركة أرامكو السعودية تفتح باب التوظيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتل شركة أرامكو مكانة رائدة بوصفها إحدى أكبر شركات الطاقة والكيميائيات المتكاملة في السعودية، حيث تسعى إلى إيجاد القيمة عبر مختلف مراحل سلسلة الأعمال الهيدروكربونية، إلى جانب دفعها لعجلة التنمية الاقتصادية والمجتمعية في المجتمعات حول العالم التي تعتمد على إمدادات الطاقة التي توفرها الشركة. لهذا يسعى معظم الناس إلى إيجاد وظائف في شركة أرامكو.

ترصد لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية الوظائف المتاحة في شركة أرامكو للسعوديين وغير السعوديين.

وظائف متاحة في أرامكو السعودية

الوظائف المتاحة في شركة أرامكو السعودية

تبحث شركة أرامكو السعودية عن خريجين جامعيين ومهنيين من ذوي الخبرة في العديد من المجالات، من ضمنها الهندسة وعلوم الأرض والحفر والبحث والتطوير، بالإضافة إلى التعليم والمالية والقانون والمجالات الإدارية الأخرى.

شروط الوظائف المتاحة للسعوديين لحديثي التخرج

درجة البكالوريوس أو أعلى بنظام الدراسة بدوام كامل.

معدل تراكمي بحد أدنى 2.00 من 4.00 أو 3.00 من 5.00 في التخصصات الفنية (الهندسة وعلوم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات وعلوم الأرض والجيوفيزياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات وغيرها) أو ما يماثلها بدرجات النظم الدراسية المطبقة في المملكة المتحدة وأستراليا وكندا وغيرها.

معدل تراكمي بحد أدنى 2.50 من 4.00 أو 3.50 من 5.00 في التخصصات الإدارية (المحاسبة والإدارة والتسويق والاقتصاد والقانون واللغة الإنجليزية والعلاقات العامة وغيرها) أو ما يماثلها بدرجات النظم الدراسية المطبقة في المملكة المتحدة وأستراليا وكندا وغيرها.

جميع المهندسين الذين يتقدمون بطلب للعمل لدى أرامكو السعودية ملزمون بالتسجيل رسميًا لدى الهيئة السعودية للمهندسين والحصول على الاعتماد المهني.

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شروط الوظائف المتاحة للسعوديين ذوي الخبرة

تبحث شركة أرامكو السعودية عن موظفين متفوقين موهلين لسوق العمل ولديهم خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات.

درجة البكالوريوس أو أعلى بنظام الدراسة بدوام كامل.

درجة الدبلوم أو شهادة المرحلة الثانوية بنظام الدراسة بدوام كامل.

وظائف متاحة في أرامكو السعودية



شروط التقديم للوظائف لغير السعوديين

تضم الشركة فريقًا متعدد الجنسيات مكونًا من 65 ألف موظف وموظفة تتظافر جهودهم بشكل دائم من أجل تحقيق قيمة أكبر للشركة.

تسعى شركة أرامكو لاستقطاب الكوادر المهنية من ذوي الخبرة الواسعة من المجالات مثل ، الهندسة، وعلوم الأرض، والحفر، والبحوث والتطوير، كما تشمل التعليم، والشؤون المالية، والقانون، وغيرها من التخصصات الإدارية الأخرى. وتسعى الشركة، بصفة عامة، لاستقطاب مرشحين من خارج السعودية تتراوح خبرتهم العملية ما بين 5 إلى 10 سنوات كحد أدنى.



للتقديم في شركة أرامكو السعودية:

https://www.aramco.com/ar/careers/non-saudi-applicants: https://www.aramco.com/ar/careers/non-saudi-applicants

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