نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التقديم في وظائف وزارة الدفاع السعودية..الوظائف الشاغرة لشهر أكتوبر 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن فتح باب التقديم للوظائف الشاغرة في شهر أكتوبر لعام 2023، لكل من الرجال والنساء من حملة شهادة الثانوية العامة أو شهادة البكالوريوس أو الدبلوم.

وظائف وزارة الدفاع السعودي

تنشر لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية الوظائف المتاحة في وزارة الدفاع السعودية وطريقة التقديم إليها.

الوظائف المتاحة في وزارة الدفاع السعودية

وظائف عسكرية: ضباط، وضباط صف، وأفراد.

وظائف مدنية: إدارية، وفنية، وهندسية، وصحية، وغيرها مثل موظفين الشؤون المالية والإدارية، وموظفين الشئون القانونية، وموظفين الشئون الطبية.



شروط الوظائف المتاحة في وزارة الدفاع السعودية

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، غير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا للعمل في الوظيفة المتقدم لها.

أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل العلمي والتخصص المطلوب للوظيفة المتقدم لها.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عامًا.

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وظائف في وزارة الدفاع السعودية



كيفية التقديم على وظائف وزارة الدفاع

يتم التقديم على وظائف وزارة الدفاع السعودية من خلال بوابة التوظيف الإلكترونية التابعة للوزارة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة التوظيف الإلكترونية التابعة لوزارة الدفاع السعودية.

إنشاء حساب جديد في البوابة.

تعبئة البيانات الشخصية وبيانات المؤهل العلمي والتخصص.

إرفاق المستندات المطلوبة.

وأوضحت وزارة الدفاع أن التقديم على الوظائف الشاغرة متاح من خلال بوابة التوظيف الإلكترونية التابعة للوزارة، وذلك حتى يوم السبت الموافق 20 أكتوبر 2023.

وأكدت الوزارة على ضرورة استيفاء المتقدمين للوظائف الشاغرة للشروط والمتطلبات التي حددتها، ويمكن الاطلاع على هذه الشروط والمتطلبات عبر الرابط التالي:

https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/servicesDirectory/servicedetails/rs11716

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