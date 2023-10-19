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أحمد جودة - القاهرة - الضمان الاجتماعي المطور.. هو نظام يستهدف الأفراد والأسر الأشد حاجة لتزويدهم بالدعم المادي وتمكين المستحقين لتحسين حالتهم المعيشية من خلال نظام الضمان الاجتماعي، وذلك لتحقيق الاستقلال المالي والتحول من الاحتياج إلى الإنتاج عبر التأهيل والتدريب وتقديم عروض العمل المناسبة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية.

خطوات تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور وشروط التقديم

وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بإرسال رسائل نصية إلى الدفعة الأولى من المستحقين لنظام الضمان الاجتماعي فما هو نظام الضمان الاجتماعي المطور؟ ومن المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي المطور؟ ووكم راتب الضمان الاجتماعي المطور؟

كل هذا ستقوم بوابة دوت الخليج الإلكترونية بتوضيحه عبر السطور التالية، حرصًا منها على تقديم كافة التفاصيل عن نظام الضمان الاجتماعي وذلك ضمن خدماتها اليومية المستمرة.

نظام الضمان الاجتماعي المطور:

الضمان الاجتماعي المطور، هو نظام تم إطلاقه في عام 2021 من قبل وزارة التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وهو نظام يعمل على تقديم العديد من المساعدات للأسر الفقيرة.

خطوات التسجيل للضمان الاجتماعي المطور:

إليكم عبر السطور التالية خطوات التسجيل للضمان الاجتماعي المطور وهي:

اذهب إلى الموقع الرسمي من نظام الضمان الاجتماعي المطور " من هنا".

اضغط على كلمة تسجيل جديد.

اكتب رقم الهوية الوطنية.

أدخل تاريخ الميلاد.

أدخل رقم الهاتف المحمول.

اكتب رمز التحقق.

اكتب البياات الشخصية.

قم بتوضيح بيانات الأسرة وبيانات دخلك.

اكتب بيانات عقاراتك.

اضغط على أيقونة تسجيل.

الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي المطور:

خطوات تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور وشروط التقديم

تم تحديد مجموعة من الفئات التي يمكنها الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي المطور من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهذه الفئات تتمثل في الآتي:

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الأسر التي لا تستطيع توفير مصاريفها اليومية.

النساء اللواتي ليس لديهن أسرة ليعولوهن بعد ترك أزواجهن لهن.

الأرامل والمطلقات اللواتي يحملن الجنسية السعودية ولديهن أطفال حق استحقاق المعاش.

الأشخاص الذين وصلوا لسن الشيخوخة ولا يستطيعون تأمين دخلهم من العمل.

الأسر الفقيرة والأكثر فقرًا أيضًا يمكنهم الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي المطور.

المواطنين الذذين يعانون من أمراض مزمنة.

الأيتام الذين فقدوا والديهم.

عائلات الأشخاص المصابين بالإدمان والسجناء وأيضًا المفقودين.

الأشخاص الذين تجاوزوا سن الثامنة عشر أيضًا يمكنهم تقديم طلب الحصول على على المعاش من الضمان الاجتماعي المطور.

قرار الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن هذه الرواتب:

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز قرارًا برفع الرواتب إلى 1320 ريال سعودي بدلًا من 1100 ريال سعودي على أن يكون هذا لرب الأسرة، وزيادة التابع إلى 660 ريال سعودي بدلًا من 550 ريال سعودي شهريًا، بالإضافة إلى أنه تم رفع الحد الأقصى للأسرة إلى 5000 ريال سعودي فقط.

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