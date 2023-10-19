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أحمد جودة - القاهرة -

الضمان الاجتماعي المطور، خطوات التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور، يتساءل عدد كبير من الناس عن خطوات التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور، ومن هم الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي المطور، وراتب الضمان الاجتماعي المطور.

" لو لسه ما تعرفش" خطوات التسجيل للضمان الاجتماعي المطور..تفاصيل

لذلك تحرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية على تقديم كافة المعلومات والتفاصيل عن نظام الضمان الاجتماعي المطور عبر السطور التالية وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها يوميًا وبشكل مستمر.

ما هو نظام الضمان الاجتماعي المطور؟

الضمان الاجتماعي المطور، هو نظام تم إطلاقه في عام 2021 من قبل وزارة التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وهو نظام يعمل على تقديم العديد من المساعدات للأسر الفقيرة.

خطوات التسجيل للضمان الاجتماعي المطور:

إليكم عبر السطور التالية خطوات التسجيل للضمان الاجتماعي المطور وهي:

اذهب إلى الموقع الرسمي لنظام الضمان الاجتماعي المطور " من هنا".

اضغط على كلمة تسجيل جديد.

اكتب رقم الهوية الوطنية.

أدخل تاريخ الميلاد.

أدخل رقم الهاتف المحمول.

اكتب رمز التحقق.

اكتب البياات الشخصية.

قم بتوضيح بيانات الأسرة وبيانات دخلك.

اكتب بيانات عقاراتك.

اضغط على أيقونة تسجيل.

من هم المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور:

تم تحديد مجموعة من الفئات التي يمكنها الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي المطور من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهذه الفئات تتمثل في الآتي:

" لو لسه ما تعرفش" خطوات التسجيل للضمان الاجتماعي المطور..تفاصيل

الأسر التي لا تستطيع توفير مصاريفها اليومية.

النساء اللواتي ليس لديهن أسرة ليعولوهن بعد ترك أزواجهن لهن.

الأرامل والمطلقات اللواتي يحملن الجنسية السعودية ولديهن أطفال حق استحقاق المعاش.

الأشخاص الذين وصلوا لسن الشيخوخة ولا يستطيعون تأمين دخلهم من العمل.

الأسر الفقيرة والأكثر فقرًا أيضًا يمكنهم الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي المطور.

المواطنين الذذين يعانون من أمراض مزمنة.

الأيتام الذين فقدوا والديهم.

عائلات الأشخاص المصابين بالإدمان والسجناء وأيضًا المفقودين.

الأشخاص الذين تجاوزوا سن الثامنة عشر أيضًا يمكنهم تقديم طلب الحصول على على المعاش من الضمان الاجتماعي المطور.

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قرار الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن هذه الرواتب:

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز قرارًا برفع الرواتب إلى 1320 ريال سعودي بدلًا من 1100 ريال سعودي على أن يكون هذا لرب الأسرة، وزيادة التابع إلى 660 ريال سعودي بدلًا من 550 ريال سعودي شهريًا، بالإضافة إلى أنه تم رفع الحد الأقصى للأسرة إلى 5000 ريال سعودي فقط.

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