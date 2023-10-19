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أحمد جودة - القاهرة - الضمان الاجتماعي المطور..يحق لأي مواطن عمل استعلام أهلية الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية للتعرف على حالة الطلب الخاص به خلال بضع دقائق، وذلك للاطلاع على نتائج الأهلية للدفعة الجديدة سواء بالأهلية أو الرفض مع الإطلاع على السبب في حالة عدم الاستحقاق.

نظام الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول

وتقوم بوابة الفجدر الإلكترونية بإفادتكم بكافة المعلومات عن نظام الضمان الاجتماعي المطور عبر السطور التالية.

كيفية الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية:

يمكن الاستعلام عن أهلية استحقاق راتب الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية.

ثم يتم إدخال رقم الهوية وكلمة المرور.

تدوين رمز التحقق المرئي الموضح بشكل صحيح.

ثم النقر على تسجيل الدخول.

ثم تظهر نتيجة الاستعلام خلال ثوانٍ.

مفهوم نظام الضمان الاجتماعي المطور:

الضمان الاجتماعي المطور، هو نظام تم إطلاقه في عام 2021 من قبل وزارة التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وهو نظام يعمل على تقديم العديد من المساعدات للأسر الفقيرة.

خطوات التسجيل للضمان الاجتماعي المطور:

نظام الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول

إليكم عبر السطور التالية خطوات التسجيل للضمان الاجتماعي المطور وهي:

اذهب إلى الموقع الرسمي من نظام الضمان الاجتماعي المطور " من هنا".

اضغط على كلمة تسجيل جديد.

اكتب رقم الهوية الوطنية.

أدخل تاريخ الميلاد.

أدخل رقم الهاتف المحمول.

اكتب رمز التحقق.

اكتب البياات الشخصية.

قم بتوضيح بيانات الأسرة وبيانات دخلك.

اكتب بيانات عقاراتك.

اضغط على أيقونة تسجيل.

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الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي المطور:

تم تحديد مجموعة من الفئات التي يمكنها الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي المطور من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهذه الفئات تتمثل في الآتي:

الأسر التي لا تستطيع توفير مصاريفها اليومية.

النساء اللواتي ليس لديهن أسرة ليعولوهن بعد ترك أزواجهن لهن.

الأرامل والمطلقات اللواتي يحملن الجنسية السعودية ولديهن أطفال حق استحقاق المعاش.

الأشخاص الذين وصلوا لسن الشيخوخة ولا يستطيعون تأمين دخلهم من العمل.

الأسر الفقيرة والأكثر فقرًا أيضًا يمكنهم الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي المطور.

المواطنين الذذين يعانون من أمراض مزمنة.

الأيتام الذين فقدوا والديهم.

عائلات الأشخاص المصابين بالإدمان والسجناء وأيضًا المفقودين.

الأشخاص الذين تجاوزوا سن الثامنة عشر أيضًا يمكنهم تقديم طلب الحصول على على المعاش من الضمان الاجتماعي المطور.

قرار الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن هذه الرواتب:

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز قرارًا برفع الرواتب إلى 1320 ريال سعودي بدلًا من 1100 ريال سعودي على أن يكون هذا لرب الأسرة، وزيادة التابع إلى 660 ريال سعودي بدلًا من 550 ريال سعودي شهريًا، بالإضافة إلى أنه تم رفع الحد الأقصى للأسرة إلى 5000 ريال سعودي فقط.

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