نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باعلى الرواتب..الخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية تعلن عن توفر وظائف للأطباءوالفنيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منظمة الخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية عن توفر فرص عمل في كل التخصصات الطبية والإدارية داخل المؤسسة، وترصد لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية التخصصات المطلوبة وطرق التقديم إليها.

منظمة الخدمات الطبية للقوات المسلحة

التخصصات المطلوبة في مؤسسة الخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية

طبيب أخصائي طب نساء وولادة

طبيب نائب أول طب طوارئ

أخصائي أول أمراض قلب كبار

استشاري عناية مركزة

أخصائي أول أشعة عامة

طبيب أخصائي أول جراحة قلب أطفال

فني صيدلي

طبيب نائب جراحة الأعصاب

طبيب مقيم طوارئ

نائب أول جراحة مخ وأعصاب

أخصائي عناية مركزة أطفال

وظائف إدارية

مشرف وحدة بيانات

طباخ

فني خدمات الحاسوب

أمين صندوق

مشرف مراقبة جودة

منظمة الخدمات الطبية للقوات المسلحة



شروط التخصصات المطلوبة في مؤسسة الخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية

طبيب أخصائي طب نساء وولادة:يجب أن يكون حاملًا للماجستير ويفضل أن يكون متوسط الخبرة

ولديه المهارات الأساسية في:- التوليد وأمراض النساء

-الموجات فوق الصوتية الأساسية في التوليد وأمراض النساء

-خياطة الجروح المهبلية البسيطة والتمزقات العجان غير المعقدة

-أخذ الموافقة في حالات الطوارئ

-المساعدة في غرفة العمليات

التوليد وأمراض النساء الروتينية بما في ذلك العقم



طبيب نائب أول طب الطوارئ:يفضل أن يكون حاملًا لشهادة الماجستير

يتحدث لغتين العربية والإنجليزية بطلاقة

يستطيع أن يعمل في بيئة صعبة



استشاري عناية مركزة:متحفز ذاتيًا ولديه وعي بالاتجاهات الحالية في هذا المجال

القدرة على العمل في بيئة متعددة الثقافات

القدرة على التحدث والكتابة وقراءة اللغة العربية والإنجليزية



فني صيدلي:يجب أن يكون خريج كلية الصيدلة ولدية خبرة في نظام الجرعة الواحدة



طبيب نائب جراحة الأعصاب:معرفة واسعة النطاق بالقضايا الصحية المعاصرة وتأثيرها على تقديم الخدمات

معرفة بمبادئ وإجراءات تحسين الجودة والممارسات الفضلى

معرفة بسياسات ومبادئ وإجراءات السلامة والرفاهية

مهارات تواصل شفوية وكتابية ممتازة باللغة العربية والإنجليزية



طبيب مقيم طوارئ:الالتزام بالتعلم والتدريب من أجل متابعة مهنة في تخصصه المختلفة

القدرة على التعامل بهدوء وبلباقة ودبلوماسية مع المرضى والموظفين على حد سواء

القدرة على العمل بشكل فعال في بيئة متعددة الثقافات

القدرة على التحدث والكتابة وقراءة اللغة الإنجليزية



نائب أول جراحة مخ وأعصاب:خريج من كلية طب معترف بها

مؤهلات البورد السعودي في جراحة المخ والأعصاب، أو ما يعادلها

شهادة في دعم الحياة الأساسي المتقدم (ATLS)

التدريب أو الخبرة المتخصصة بعد التأهيل في جراحة المخ والأعصاب لمدة لا تقل عن سنتين (2) في مركز معترف به.



طريقة التقديم علي وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية

لمعرفة المزيد من التفاصيل عن شروط الوظائف وللتقديم:

رابط الموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف في الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

https://talents.msd.med.sa/ar/saudi-arabia/jobs/?jb_loc_list=sa،0،0&page=2

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