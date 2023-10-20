انت الأن تتابع خبر السعودية.. الجوازات توضح حقيقة تحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية أنه لا يمكن تحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة.وعن حول إمكانية إلغاء تأشيرة الخروج والعودة لأحد العمالة خارج المملكة واستبدالها بتأشيرة خروج نهائي، اكدت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها الرسمي في إكس ردًّا على استفسار أحد المستفيدين، أن التعليمات لا تسمح بذلك والعامل خارج المملكة.

المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية

وأوضحت الجوازات،أنه يسمح للمقيمين المغادرين إلى الخارج بتأشيرة خروج وعودة، وتكون العودة إلى المملكة العربية السعودية حتى آخر يوم من سريان صلاحية تأشيرة الخروج والعودة.

تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة العربية إلكترونيا

وتابعت،الجوازات أنه يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة العربية إلكترونيا بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر لصاحب العمل حيث يمكن إصدار تأشيرة خروج وعودة إلى قبل نهاية صلاحية “هوية مقيم”.

واكدت الجوازات إنه يشترط ألا تقل صلاحية سريان الجواز عن 90 يوما للتمكن من إصدار تأشيرة خروج وعودة وتكون 60 يوما للتمكن من إصدار تأشيرة خروج نهائي.

[الجوازات السعودية]

الجوازات السعودية

وكانت أكدت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية أنه لا يمكن تحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة، وذلك رداً عن حول إمكانية إلغاء تأشيرة الخروج والعودة لأحد العمالة خارج المملكة واستبدالها بتأشيرة خروج نهائي، حيث اكدت مديرية الجوازات عبر حسابها الرسمي في إكس، أن التعليمات لا تسمح بذلك والعامل خارج المملكة.