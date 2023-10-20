نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نص كلمة ولي العهد في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، والاستفادة مما تمتلكه دول المجموعتين من موارد بشرية وفرص تجارية، بما يخدم مصالحها ويحقق التنمية لشعوبها

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال ترؤسه، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، اليوم (الجمعة)، قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان

وفي ما يلي نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو

الحضور الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أن نرحب بكم في المملكة العربية السعودية، حيث نسعد بعقد القمة التي تأتي تكريسا لعلاقات الصداقة والتعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان

يهدف اجتماعنا اليوم إلى تنمية التعاون والشراكة بما يحقق مصالح الشعوب ويعزز فرص النماء ويرسخ الأمن والاستقرار، ويؤلمنا في الوقت الذي نجتمع فيه ما تشهده غزة اليوم من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء، وفي هذا الصدد نؤكد رفضنا القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة، وأهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وضرورة وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967 بما يحقق الأمن والازدهار للجميع

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو

لقد حققت دول المجموعتين إنجازا مهما في طريق التنمية الاقتصادية، حتى تجاوز الناتج المحلي لدولنا مجتمعة 7.8 تريليون دولار، وشهدت دولنا معدلات نمو اقتصادي زادت من نسب مساهماتها في الناتج المحلي العالمي، حيث نما اقتصاد دول مجلس التعاون بنسبة 7.3%، ونما اقتصاد دول الآسيان بنسبة 5.7% خلال عام 2022، وذلك يدفعنا للعمل معا نحو اقتصاد أكثر ازدهارًا

إن العلاقات التجارية بين دول المجموعتين تزداد تطورًا ونموًا، حيث بلغ حجم التجارة مع دول الآسيان 8% من إجمالي تجارة دول مجلس التعاون الخليجي عالميًا، بقيمة وصلت إلى 137 مليار دولار، وتشكل صادرات دول مجلس التعاون إلى دول الآسيان 9% من مجمل صادراتها وبلغ حجم الواردات من دول الآسيان ما نسبته 6% من مجمل واردات دول مجلس التعاون

وخلال 20 عاما الماضية، مثلت استثمارات دول مجلس التعاون في دول الآسيان ما نسبته 4% من مجموع الاستثمارات الأجنبية الموجهة لدول الآسيان بقيمة تصل إلى 75 مليار دولار، وشكل استثمار دول الآسيان في دول مجلس التعاون الخليجي ما نسبته 3.4% من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 24.8 مليار دولار

وفي ظل ما تمتلكه دول المجموعتين من موارد بشرية وفرص تجارية ومشاريع استثمارية واعدة، فإننا نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا الاقتصادية، والاستفادة من الفرص المتاحة وفتح آفاق جديدة للتعاون في جميع المجالات، وإننا إذ نشيد بمستوى التنسيق والتعاون بين دولنا في المحافل الدولية لنؤكد حرصنا على تعزيز العمل الدولي المشترك لتحقيق أهدافنا بما يلبي تطلعات شعوبنا، وفي هذا الصدد فإننا نثمن إعلان دولكم دعم ترشيح المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو

تأتي خطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول الآسيان لمدة 2024 - 2028 لرسم خارطة طريق واضحة لما نسعى إليه من تعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات بما يخدم مصالحنا جميعا

إن دولنا ستستمر في كونها مصدرًا آمنًا موثوقًا للطاقة من مختلف مصادرها وفي الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية، وتسعى بخطوات متسارعة لتحقيق متطلبات الاستدامة لتطوير تقنيات طاقة نظيفة ومنخفضة الكربون، وسلاسل الإمداد للبتروكيماويات، متطلعين لتحقيق أقصى استفادة مشتركة من الموارد اللوجستية والبنى التحتية وتعزيز التعاون في المجالات السياحية والأنشطة الثقافية والتواصل بين شعوبنا، وإقامة شراكات متنوعة بين قطاع الأعمال في دولنا بما يحقق مستهدفات الرؤى الطموحة لمستقبل أفضل يسوده الازدهار والنماء والتقدم

وفي الختام، نجدد ترحيبنا بكم، ونأمل أن تسهم هذه القمة في تحقيق نتائج ملموسة تعزز التعاون في مختلف المجالات لما فيه الخير لشعوبنا والازدهار لدولنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته