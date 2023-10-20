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أحمد جودة - القاهرة - طقس السعوديه اليوم.. انخفاض درجات الحرارة

رياح وأتربة شديدة..طقس السعودية اليوم انخفاض في درجات الحرارة، قالت الأرصاد إن الطقس اليوم في السعودية مهيأة لسقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

انخفاض درجات الحرارة..طقس السعوديه

كما أعلنت الانخفاض في درجات الحرارة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما كشفت الأرصاد عن توقعات درجات الحرارة اليوم في السعودية، حيث أعلنت استمرار انخفاض الحرارة، وجاءت درجات الحرارة اليوم في السعودية كالآتي:

مكة المكرمة 40 29

المدينة المنورة 37 24

الرياض 38 22

جدة 35 28

الدمام 40 25

أبها 27 15

تبوك 28 17

بريدة 35 19

حائل 31 18

الباحة 25 17

عرعر 28 17

سكاكا 28 18

جازان 37 29

نجران 33 17

المركز الوطني للأرصاد السعودي

كشف المركز الوطني للأرصاد السعودي عن توقعات حالة الطقس اليوم في السعودية، وأعلنت الأرصاد انخفاض الحرارة واستمرار سوء الأحوال الجوية على مكة المكرمة.

وستشهد مناطق من جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة سقوط أمطار رعدية غزيرة وجريان سيول مصحول بزخات البرد، لذا على المواطنين الأشقاء أخذ الحرص والحذر ويفضل عدم النزول من المنزل أثناء جريان السيول والصواعق.

وحرصًا من موقع دوت الخليج على تقديم آخر أخبار السعودية، سنقدم لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر الجاري في المملكة العربية السعودية.

طقس اليوم في السعودية

وقالت الأرصاد إن الطقس اليوم في السعودية مهيأة لسقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

كما أعلنت الانخفاض في درجات الحرارة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وعلى صعيد درجات الحرارة، يُتوقع أن تميل درجات الحرارة للانخفاض لتتراوح ما بين 27-28 درجة مئوية كعظمى مع أجواء توصف بأنها معتدلة الحرارة، إلا أنها تميل للبُرودة في آخر الليل وساعات الصباح الباكر مع درجة حرارة صغرة تكون ما بين 17-19 درجة مئوية.