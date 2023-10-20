نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاصفة ترابية على المملكة العربية السعودية.. طقس اليوم شاهد بالصور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طقس السعوديه اليوم بمحافظة جدة.. الأرصاد الجوية تحذر

عاصفة ترابية على المملكة العربية السعودية..طقس اليوم شاهد بالصور، كشف الدكتور خالد الزعاق، خبير الأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية، عن أن طقس السعودية في شهر أكتوبر الذي يعد الشهر الفاصل بين شدة حر الصيف والطقس المعتدل، طقس السعوديه حيث أن من المقرر أن يبدأ فصل الخريف الفلكي يوم 23 من سبتمبر وحتى يوم 23 من شهر ديسمبر 2023.

المركز الوطني للأرصاد من طقس السعودية اليوم

حذر المركز الوطني للأرصاد من طقس السعودية اليوم، الجمعة 20أكتوبر 2023، من المتوقع هطول الأمطار الرعدية على عدد من المناطق في مختلف أنحاء المملكة، ويرصد موقع دوت الخليج طقس السعودية مكة اليوم، ومختلف المناطق على مستوى المملكة.

وأفاد خبير الأرصاد الجوية بالسعودية، بأن فصل الخريف يختلف من منطقة إلى أخرى، حيث مع دخول موسم الوسم وتحديدًا في منتصف شهر أكتوبر من كل سنة.

أعلن المركز الوطني للأرصاد السعودي عن حالة الطقس اليوم في المملكة، حيث أوضح المركز أن هناك اضطرابا شديدا في الطقس على مناطق من جازان وعسير، الباحة، تمتد إلى مكة المكرمة.

الأرصاد الإنذار الأحمر على مناطق من جازان وعسير

وأطلقت الأرصاد الإنذار الأحمر على مناطق من جازان وعسير، الباحة، والإنذار البرتقالي على مكة المكرمة، وستشهد تلك المناطق سقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

وحرصًا من موقع دوت الخليج على تقديم آخر أخبار السعودية، سنقدم لكم فيما يلي تفاصيل حالة الطقس وتوقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة الموافق 20أكتوبر الجاري في المملكة العربية السعودية.

وأضاف أن السنة بها أربع فصول وهم الصيف والخريف والشتاء والربيع موزعين على 12 شهر وكل فصل فيه 3 شهور، وخلال فصول السنة يتخللها الكثير من المواسم.وأشار إلى أن شهر أكتوبر الحالي يعد موسم انتقالي بين الرياح المثيرة للأتربة والغبار خلال فصل الصيف، وتصبح الرطوبة الخانقة عبارة عن ضباب.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

نصائح هيئة الأرصاد الجوية السعودية

نصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية باتخاذ الإجراءات اللازمة للسلامة في ظل الأجواء الدافئة والرطبة المتوقعة اليوم وغدًا.

ومن هذه الإجراءات مايلي:-