انت الان تتابع خبر "كأنهما في حلبة مصارعة"... مقيم في المملكة يهاجم مواطن سعودي بطريقة شرسة ولم يجرؤ أحد على الاقتراب ... وما حصل بعد ذلك كارثي للغاية ! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثيرت ضجة في السعودية، بعد تداول مقطع فيديو يظهر شجارا بين شخصين في المنطقة الشرقية، رفع أحدهما بالهواء قبل طرحه أرضا.

ونشر حساب الأمن العام السعودي، عبر منصة “إكس”، مقطع فيديو للواقعة التي شوهد فيها شخص يعتدي على الآخر وكأنهما على حلبة مصارعة.

بيان شرطة الشرقية عن الواقعة

وأصدرت شرطة المنطقة الشرقية، بيانا قالت فيه إنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يعتدي على آخر بالضرب، تبين من خلال إجراءات الاستدلال أن الحادثة وقعت قبل شهرين.

وبحسب البيان، لم يتقدم المعتدى عليه ببلاغ للجهات الأمنية، في حين تم تحديد هوية المعتدي، واتضح أنه موقوف في قضية منظورة حاليا.

وأشار البيان إلى استكمال الإجراءات النظامية حيال الواقعة، بجانب اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من وثق ونشر المحتوى لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.