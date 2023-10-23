تعرف حالة الطقس في السعودية اليوم الأثنين..تفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - الطقس اليوم، حالة الطقس اليوم ، الطقس في السعودية اليوم هذه الكلمات الأكثر تواجدًا على مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة لرغبة الكثير من الأفراد في التعرف على أحوال الطقس في بعض المناطق ومنهم السعودية، لذلك تحرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية على إفادتكم بكل ما هو جديد عن حالة الطقس في السعودية اليوم.

تعرف حالة الطقس في السعودية اليوم..تفاصيل

حالة الطقس في السعودية اليوم:

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية، أن حالة الطقس بالمملكة العربية السعودية في شهر أكتوبر والذي يعد الشهر الفاصل بين شدة حر الصيف والطقس المعتدل، حالة الطقس اليوم في السعودية سنتعرف عليها في السطور التالية.

توقعات خبراء الأرصاد الجوية بشأن الطقس:

من الجدير بالذكر أن المركز الوطني للأرصاد قد حذر من طقس السعودية اليوم، حيث من المتوقع هطول أمطار رعدية على عدد من المناطق في مختلف أنحاء المملكة وسنوضح لكم تفاصيل الطقس اليوم في بعض المناطق على مستوى المملكة.

وقد أفاد خبراء الأرصاد الجوية بالسعودية، أن فصل الخريف يختلف من منطقة لأخرى وذلك مع دخول موسم الوسم وتحديدًا في منتصف شهر أكتوبر من كل سنة.

إعلان المركز الوطني للأرصاد السعودي عن حالة الطقس اليوم في المملكة:

تعرف حالة الطقس في السعودية اليوم..تفاصيل

وقد أعلن المركز الوطني للأرصاد السعودي عن حالة الطقس اليوم في المملكة، حيث أوضح أن هناك اضطرابات شديدة في الطقس على مناطق من جازان وعسير والباحة تمتد إلى مكة المكرمة.

توقع هيئة الأرصاد السعودية لحالة الطقس في جازان وعسير:

وقد أطلقت هيئة الأرصاد الجوية الإنذار الأحمر على مناطق من جازان وعسير والإنذار البرتقالي على مكة المكرمة، حيث ستشهد تلك المناطق سقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

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كما أضافت هيئة الأرصاد الجوية السعودية متوقعة لحالة الطقس هناك أن حركة الرياح السطحية على البحرالأحمر الشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.



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