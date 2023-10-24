نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الذهب في السعودية يواصل الهبوط..تعرف على سعر الذهب في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سعر الذهب في السعودية..تعد السعودية من الدول الرائدة في إنتاج الذهب في العالم، حيث بلغ إنتاجها للذهب عام 2022 نحو 430 ألف أوقية، استخرجت منها من 6 مناجم. ويستخدم الذهب في السعودية في كثير من الأشياء، منها الاستثمار والصناعة والزينة. لهذا يبحث الكثير من المواطنين السعوديين على مواقع البحث عن سعر الذهب بشكل يومي.

وترصد لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية آخر تطورات سعر الذهب في السعودية اليوم، الثلاثاء 24 أكتوبر.

سعر الذهب في السعودية

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 في سوق الصاغة السعودي نحو 209.01 ريال سعودي، أي ما يعادل 55.74 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 في سوق الصاغة السعودي نحو 218.96 ريال سعودي، أي ما يعادل 58.39 دولار أمريكي.

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سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوق الصاغة السعودي نحو 238.86 ريال سعودي، أي ما يعادل 63.70 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة السعودي نحو 178.53 ريال سعودي، أي ما يعادل 47.61 دولار أمريكي.

سعر الذهب في السعودية

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 في سوق الصاغة السعودي نحو 138.86 ريال سعودي، أي ما يعادل 37.03 دولار أمريكي.

سعر سبيكة الذهب 1 كيلو

سجلت سعر سبيكة الذهب في السوق السعودي 239 ألف ريال سعودي، وهو ما يعادل 63 ألف دولار.

سعر أونصة الذهب

سجلت سعر أونصة الذهب في سوق الصاغة السعودي نحو 7404 ريال سعودي، أي ما يعادل 1974 دولار أمريكي للبيع، بينما سجلت 7407.75 ريال سعودي، أي ما يعادل 1975.40 دولار أمريكي للشراء.

سعر الذهب في السعودية

معدن الذهب في السعودية

يعد معدن الذهب أحد الموارد الطبيعية المهمة في المملكة العربية السعودية، حيث تمتلك المملكة السعودية احتياطيًا من معدن الذهب يقدر بـ323.7 طن، وهو ما يعادل نحو 1.5% من احتياطي الذهب في العالم. ويوجد لديها 6 مناجم ذهب.

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