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أحمد جودة - القاهرة - بالخطوات.. كيف يتم تغيير رقم الجوال في حساب المواطن 1445؟.. حساب المواطن فكرة سعودية رائدة، انطلقة من رؤية المملكة 2030، تماشيًا مع منجزات التحول الرقمي في العالم.

البرنامج الذي أطلقته حكومة المملكة العربية السعودية منذ العام 2017، ضمن البرامج الساعية نحو خدمة مواطنيها والتسهيل عليهم في جميع مناحي الحياة، صار يوفر بعض الخطوات البسيطة التي من خلالها يمكن تغيير رقم الجوال في حساب المواطن.

بالخطوات.. كيف يتم تغيير رقم الجوال في حساب المواطن 1445؟.. تتابع بوابة دوت الخليج الإلكترونية آخر تطورات طرأت على البرنامج، وكذا آخر ما تم من إجراءات بحضوص حساب المواطن 1445.

خطوات تغيير رقم الجوال في حساب المواطن 1445

هناك خطوات أقرها البرنامج من أجل تغيير رقم الجوال في حساب المواطن 1445، والتي تعد آخر وأحدث ما تم تقديمه خلال الموقع أو التطبيق وهي:

عليك أن تتوجه إلى المنصة الرسمية لحساب المواطن “من هنا “.

“. ثم قم بعملية تسجيل الدخول من خلال رمز المرور ورقم الهوية الخاص بك.

بعد أن تقوم بتسجيل الدخول، أذهب إلى القائمة الرئيسية.

اختر من القائمة الرئيسة بيانات المستفيد.

عندها سوف يظهر خياران أمامك، عليك الضغط على تغيير رقم الجوال.

ثم عليك أن تكتب بعض البيانات من أجل التحقق، مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

قم بكتابة رقم الهاتف الجديد.

أدخل تاريخ انتهاء الهوية الوطنية، ثم النقر على كلمة تغيير.

عندها سوف يتم إرسال كلمة مرور على الهاتف الخاص بك، قم بكتابتها في المكان المخصص لها، ومن ثم النقر على توثيق.

- وهنا قد تم تغيير رقم الجوال في حساب المواطن.

- كيف أغير كلمة المرور في حساب المواطن



طرق تأمين حساب المواطن

يبحث الكثير من المواطنين على طرق من أجل تأمين حساب المواطن، وهذا يتم من خلال تغيير كلمة السر، وحتى تتمكن من تلك العملية، عليك تتبع الخطوات التالية:

عليك الذهاب إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن “ من هنا “.

“. قم بعملية تسجيل الدخول من خلال رقم الهوية ورمز الحساب.

لا تنسى إدخال رمز التحقق بشكل صحيح.

بعد أن تقوم بتسجيل الدخول، انقر على تغيير كلمة المرور.

عليك أن تكتب بعض البيانات في الأماكن المخصصة لها.

اكتب كلمة المرور الحالية.

الحالية. ثم قم بتأكيد كلمة المرور من خلال كتابتها مرة أخرى.\

انقر على كلمة تغيير.

عندها سوف تأتي رسالة نصية على الهاتف الخاص بك بنجاح العملية.



ما شروط دعم حساب المواطن؟

ختامًا، هناك بعض الشروط التي من الضروري الالتزام بها حتى يتم الحصول على دعم حساب المواطن، وتتمثل الشروط في الآتي:

يجب أن يكون المتقدم حاصل على جنسية المملكة العربية السعودية.

أن يكون المتقدم من أصحاب الدخل المنخفض.

لا يجب أن يكون المتقدم حاصل على أي برامج دعم أخرى.

يجب أن يمتلك المتقدم بطاقة تنقل.

من خلال تطرقنا للحديث عن تغيير رقم الجوال في حساب المواطن 1445 كيف يتم بالخطوات، تعرفنا على

الكثير من المعلومات، وتبين لنا أن برنامج حساب المواطن أحد البرامج الهادفة التي تعمل على تقديم دعم

لبعض الفئات، وهذا يظهر مدى اهتمام المملكة بكل مواطنيها.

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