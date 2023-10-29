نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية.. رابط التقديم في وظائف الطوارئ الخاصة 1445 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قوات الطوارئ عن توافر وظائف جديدة حيث يوجد عدة تخصصات مختلفة منها، خدمة مكافحة الإرهاب،والقوات العسكرية،ووظائف إدارية بالإضافة إلى وظائف إدارية وميزات الحماية، حيث أعلنت القوات الخاصة عن توافر الوظائف لعام 1445، عبر رابط التقديم لوظائف الطوارئ الخاصة، وحرصًا من موقع دوت الخليج الإلكتروني على عرض جميع الوظائف المتاحة بجميع أنحاء الوطن العربي، ننشر لكم وظائف متاحة بالطوارئ الخاصة 1445، مع رابط التقديم في الوظائف وطرح الشروط وطريقة التقديم.

رابط التقديم في وظائف الطوارئ الخاصة 1445:

أعلن أمن الدولة السعودية بفتح لجميع الراغبين فرصة الالتحاق بقوات الطوارئ الخاصة في رتبة جندي للذكور فقط، أما عن رابط التقديم لوظائف الطوارئ الخاصة فتم إتاحته عبر منصة ابشر للتوظيف، حيث يمكن لجميع للذكور من الجنسية السعودية ممن تتوفر فيهم الشروط الخاصة بهذه الوظيفة التسجيل من خلال رابط التقديم لوظائف الطوارئ الخاصة 1445.



رابط التقديم في وظائف الطوارئ الخاصة 1445:

الجدير بالذكر أن رئاسة أمن الدولة السعودية أعلنت فتح باب التسجيل للذكور في وظيفة جندي بقوات الطوارئ الخاصة، وسوف يتم تلقي الطلبات عبر رابط التقديم لوظائف الطوارئ الخاصة 1445، ومن تتوفر فيه الشروط سيكون له فرصة بالعمل.

شروط التقديم لوظائف الطوارئ الخاصة 1445:



أولًا: أن تكون الجنسية سعودية، والإقامة بالمملكة ويستثنى منها المسافر خارج البلاد بسبب ظروف عمل والده.



شروط التقديم لوظائف الطوارئ الخاصة 1445:

ثانيًا: ألا يقل العمر 18 ولا يزيد عن 40 عام.



شروط التقديم لوظائف الطوارئ الخاصة 1445:



ثالثًا: حسن السير والسلوك واللياقة البدنية وألا يقل الطول عن 170سم.



شروط التقديم لوظائف الطوارئ الخاصة 1445:



رابعًا: يشترط أن يكون حاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها ولا يكون مر أكثر من 5 سنوات على تاريخ التخرج.



شروط التقديم لوظائف الطوارئ الخاصة 1445:



خامسًا: ألا يكون موظف في أي جهة حكومية أخرى.

شروط التقديم لوظائف الطوارئ الخاصة 1445:



سادسًا: يشترط أن يجتياز جميع الاختبارات الخاصة بالقبول.



شروط التقديم لوظائف الطوارئ الخاصة 1445:



سابعًا: ألا يكون يعاني من أمراض مزمنة أو نفسية.

رابط التقديم لوظائف الطوارئ الخاصة 1445:



أما عن طريقة التسجيل فيكون عبر رابط الوظائف وأضافت الجهات المسؤولة أنه يلزم على جميع المتقدمين الذين ينطبق عليهم شروط القبول في الوظائف الشاغرة برئاسة أمن الدولة، أن يقوموا بالتسجيل قبل غلق باب التقديم من هنا.

خطوات التسجيل برابط التقديم لوظائف الطوارئ الخاصة 1445:

1- الدخول على رابط التقديم من هنا.

خطوات التسجيل برابط التقديم لوظائف الطوارئ الخاصة 1445:

2-البحث عن الوظائف المتاحة.



خطوات التسجيل برابط التقديم لوظائف الطوارئ الخاصة 1445:



3-انقر على وظائف قوات الطوارئ الخاصة.



خطوات التسجيل برابط التقديم لوظائف الطوارئ الخاصة 1445:

4-ادخال البيانات الخاصة بك في الخانات المطلوبة المخصص.

خطوات التسجيل برابط التقديم لوظائف الطوارئ الخاصة 1445:

5-انقر على كلمة تقديم الطلب.