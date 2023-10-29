نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البريد السعودي يشارك في ملتقى الصحة العالمي بالرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك البريد السعودي| سبل، وشركاته التابعة ناقل إكسبريس وInfinite pl، في ملتقى الصحة العالمي “Global Health 2023” المقام في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 29- 31 أكتوبر 2023م، لاستعراض حلول الرعاية الصحية التي يقدمها عبر خدمة البريد الدوائي كواحدة من خدماته اللوجستية المتخصصة بالقطاع الصحي.

وتأتي مشاركة شركة ناقل إكسبريس وشركة Infinite pl للخدمات الرقمية في جناح البريد السعودي | سبل لتسليط الضوء على مجموعة واسعة من الخدمات البريدية واللوجستية المتطورة التي تلبي مختلف احتياجات قطاع الأعمال على مستوى العالم، بالإضافة إلى إثراء تجارب الحكومات والشركات والأفراد من خلال الحلول المبتكرة والرقمية.

ويعد ملتقى الصحة العالمي "Global Health 2023” أحد أكبر المعارض والمؤتمرات الطبية في قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وذلك بمشاركة أكثر من 300 شركة من أكثر من 60 دولةحول العالم، حيث يعد مناخًا لاكتشاف آفاق جديدة ومستقبلية لأحدث التجارب في لوجستيات الخدمات الطبية على المستوى العربي والدولي، وتعد فرصة لعرض الخدمات اللوجستية التي يقدمها البريد السعودي| سبل في هذا المجال من خلال عرضه لأحدث الأدوات والتقنيات المستخدمة لحلول الرعاية الصحية من خلال خدمة البريد الدوائي.

يذكر أن خدمة البريد الدوائي أطلقت عام 2020 بالتعاون مع وزارة الصحة، بهدف تقديم خدمة توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية للمستفيدين من مراجعي المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة المتعاقدة مع سبل بكل أمان وجودة وموثوقية عالية إلى منازلهم دون الحاجة لزيارة المستشفيات عبر أسطول متكامل من مركبات توصيل الميل الأخير ونقلها بطرق سليمة وآمنة.