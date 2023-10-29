نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق مهرجان ثمرات الشيحية بنسخته السابعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم، فعاليات مهرجان ثمرات الشيحية في نسخته السابعة، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع، وعدد من المسؤولين والأهالي، وذلك في الحديقة العامة بمركز الشيحية التابع لمحافظة البكيرية.

ويحتوي المهرجان على أكثر من 92 عارضًا للفواكه، بمشاركة 140 أسرة منتجة، بالإضافة إلى خيمة الضيافة وأركان الجهات المشاركة.

يذكر أن المهرجان يهدف إلى تشجيع زراعة المنتجات الزراعية وزيادة التعريف بها على مستوى واسع، إضافة إلى كونه مشروعًا ثقافيًا وسياحيًا واقتصاديًا رائدًا، وموردًا لأصحاب المزارع المتخصصة، ومصدرًا مهمًا لتوفير فرص العمل للشباب.