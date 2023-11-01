نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروعات طبية ومساعدات إغاثية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة في عدة محافظات يمنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروعاته الطبية المختلفة في عدد من المحافظات اليمنية بغية التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق. وفي هذا الإطار قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت خدماته الطبية المتنوعة لـ 308 أشخاص ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني خلال شهر أغسطس 2023م؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وجرى خلال المشروع تقديم 1.167 خدمة، فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 73 مريضًا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 348 مريضًا.

كما قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة، تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.

وراجع العيادات 217 مستفيدًا خلال الفترة من 18 – 24 أكتوبر 2023 م، منهم 60 مستفيدًا في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، و14 حالة في عيادة الحالات الطارئة، و129 مريضًا في عيادة الباطنية، و12 مستفيدًا في عيادة الصحة الإنجابية، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.

وفي مجال الخدمات المرافقة راجع 78 فردًا عيادة الخدمات التمريضية، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ 218 مريضًا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 3 أشخاص

وفي إطار الدعم الإغاثي، وزع المركز 2.123 سلة غذائية في مديريتي الخوخة وحيس بمحافظة الحديدة، استفاد منها 14.861 فردًا من الفئات الأشد احتياجًا، ضمن المرحلة الثانية من مشروع المساعدات الغذائية المنقذة لحياة الأسر النازحة والمتضررة في اليمن.

يأتي ذلك في إطار المشاريع والبرامج الإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الشعب اليمني جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.