نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير خارجية إسرائيل يشيد بدعم أقرب حليف لتل أبيب في العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مع حاكمّي ولايتي تكساس وأوكلاهوما اللذين وصلا إلى القدس يوم الخميس لتقديم الدعم لإسرائيل والتضامن معها.

وقال كوهين خلال اللقاء: "المعركة ضد حماس هي معركة مشتركة لإسرائيل والعالم الغربي بأسره. ويجب اتخاذ الإجراءات بكل الطرق الممكنة لإطلاق سراح جميع المختطفين الذين تحتجزهم حماس".

وأضاف: "لقد وقفت الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل منذ بداية الحرب وأثبتت مرارا أنها أقرب حليف وصديق لنا.. لن نتوقف حتى النصر".

في صباح يوم 7 أكتوبر، تعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة في إطار عملية طوفان الأقصى، التي أعلنت عنها عنها كتائب القسام ــ الجناح العسكري لحركة حماس، وبعد ذلك توغل مقاتلو التنظيم في المناطق الحدودية في جنوب إسرائيل، وأوقعوا أكثر من ألف قتيل، وأسروا العشرات من الإسرائيليين واقتادوهم للقطاع كأسرى لمبادلتهم بالأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وردا على ذلك، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ضد حماس في غزة. وشن غارات جوية عنيفة على القطاع، ما أوقع آلاف القتلى من المدنيين نصفهم تقريبا من الأطفال، وتسبب بدمار هائل للمباني والبنية التحتية، وحتى للمستشفيات، كما فرضت إسرائيل حصارا كاملا على قطاع غزة، حيث تم تعليق إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والأدوية والوقود، وبدأت إسرائيل بشن حرب برية على القطاع.