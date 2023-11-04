العلا تستضيف سباق كأس التحدي الدولي للقدرة والتحمل بمشاركة 182 فارسًا وفارسة

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أحمد جودة - القاهرة - بمشاركة 182 فارسًا وفارسة، شهد العالم انطلاق سباق كأس التحدي الدولي للقدرة والتحمل في إحدى أكثر المناطق جذبًا في المملكة العربية السعودية، محافظة العلا. وقد نظمت هذه الفعالية الرياضية البارزة من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا بهدف تعزيز الرياضة والتميز في مجال القدرة والتحمل. وتجمع هذه المسابقة بين الرياضة والثقافة والتراث في مكان واحد، مما يجعلها حدثًا مميزًا على الساحة الرياضية العالمية.

تستعرض لكم بوابة دوت الخليج الأليكترونية تفاصيل سباق كاس التحدي الدولي للقدرة والتحمل

سباق كأس التحدي الدولي

شغف الفرسان والفارسات



المشاركة الواسعة في هذا الحدث تعكس التفاني والشغف لدى الفرسان والفارسات في تحقيق التميز والانطلاق في عالم رياضة القدرة والتحمل. إن هذا السباق يمثل تحديًا كبيرًا للمتسابقين، حيث يتعين عليهم القيام برحلة طويلة وشاقة تمتد عبر المناظر الطبيعية الرائعة في محافظة العلا.

مسافات سباق كاس التحدي الدولي



بدات منافسات السباق صباح اليوم على أربع مسافات مختلفة. إذ بلغت مسافة مرحلة سباق "نجمتين" 120 كيلومترًا مقسمة على أربع مراحل، بينما بلغت مسافة السباق الثاني "نجمة" 100 كيلومترًا على أربع مراحل.

ونظمت الهيئة أيضًا سباقًا بمسافة 80 كيلومترًا "محلي" على ثلاث مراحل، بالإضافة إلى سباق بمسافة 40 كيلومترًا "محلي" وذلك على مرحلتين. تلك التنوع في المسافات يسمح لمختلف الفرسان والفارسات بالمشاركة والتنافس حسب قدراتهم وتدريبهم الشخصي.

محافظة العلا وجهه سياحية عالمية



تعتبر العلا واحدة من أبرز المحافظات السياحية في المملكة العربية السعودية، وتتميز بمناظرها الصحراوية الخلابة والجبال الرائعة. إن استضافة سباق كأس التحدي الدولي للقدرة والتحمل في هذا الموقع تعزز من جاذبية المنطقة وتعرض العالم لجمالها الطبيعي والتراثي.

سباق كأس التحدي الدولي

جوائز السباق المالية



بلغت الجوائز المالية لهذا السباق مليون ريال وهذا يعكس التقدير والاعتراف بالجهود الكبيرة التي يقوم بها الفرسان والفارسات لتحقيق النجاح في هذا السباق الصعب. هذا يشجع على مزيد من المشاركة والتنافس، ويسهم في تطوير مهارات الفرسان وتطوير رياضة القدرة والتحمل.

إن سباق كأس التحدي الدولي للقدرة والتحمل هو أكثر من مجرد منافسة رياضية، إنه تجمع بين الثقافة والتراث والتميز الرياضي. يشجع هذا الحدث على تعزيز الروح الرياضية والوحدة بين المشاركين من مختلف أنحاء العالم.

من المؤكد أن هذا الحدث البارز سيواصل جذب الاهتمام والمشاركة من جميع أنحاء العالم، وسيسهم في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمضيفة لأبرز الفعاليات الرياضية والثقافية العالمية. إن سباق كأس التحدي الدولي للقدرة والتحمل يمثل تحدًا رياضيًا كبيرًا وفرصة للاحتفال بروح الرياضة والتميز.



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