كنوز السعودية تفوز بجائزة ماركوم الدولية للأعمال الإبداعية

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أحمد جودة - القاهرة - في عصر الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت الحكومات والمؤسسات تبذل جهدًا كبيرًا للتواصل مع الجمهور بشكل أفضل وفعال. تعتبر وزارة الإعلام السعودية واحدة من تلك المؤسسات التي تعمل بجد على نقل رسائلها وبرامجها بشكل جذاب ومبتكر. وفي هذا السياق، حصلت مبادرة كنوز_السعودية على جائزة ماركوم الدولية للأعمال الإبداعية.

مبادرة كنوز السعودية



محتوى مبادرة كنوز السعودية

تمثل مبادرة كنوز_السعودية جزءًا من جهود وزارة الإعلام السعودية للتواصل مع الجمهور ونقل قيم وثقافة المملكة بطرق مبتكرة وجذابة.



تتميز مبادرة كنوز_السعودية بتنوع محتواها وإبداعها. تهدف إلى تعزيز الوعي بالتراث والثقافة السعودية، وترويج الأمور الإيجابية التي تحدث داخل المملكة. من خلال الفيديوهات الترويجية والمحتوى المتميز، تمكنت هذه المبادرة من جذب انتباه الجماهير وتحفيزهم على اكتشاف مزيد من الجوانب الجميلة والمثيرة في المملكة.



أهداف مبادرة كنوز السعودية

مبادرة كنوز تنضوي تحت مظلة برنامج تنمية القدرات البشرية وتسعى جاهدة لأهداف مهمة. تهدف هذه المبادرة إلى توثيق وإبراز الثراء الثقافي في المملكة العربية السعودية والمساهمة في الحضارة والفكر. كما تسعى لشرح وعرض قصص نجاح المواطنين السعوديين على مختلف الأصعدة.

من خلال أعمالها الوثائقية والسلاسل التوثيقية، تمكنت مبادرة كنوز من إنتاج مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية مثل "ماذا يأكل السعوديون"، و"مرحلة صعبة"، و"نورس العرب"، و"على حدٍّ سواء"، و"حجة الرسول"، و"أطلس السعودية"، و"من هالأرض". هذه الأعمال تسلط الضوء على مظاهر مختلفة من الحياة والثقافة السعودية، وتعكس التنوع والإبداع في المملكة.

من خلال هذه الأعمال، تسعى مبادرة كنوز إلى تعزيز الفهم والوعي حول التراث والثقافة

مبادرة كنوز السعودية

جوائز مبادرة كنوز السعودية



تقديرًا لجهودها وإبداعها، منحت منظمة AMCP في دالاس الأمريكية جائزة ماركوم الدولية للأعمال الإبداعية. هذا الإنجاز ليس مجرد جائزة بل هو تقدير للعمل الدؤوب والابتكار الذي تقوم به وزارة الإعلام السعودية.

هذه الجائزة ليست مجرد إنجاز للمبادرة بل هي تكريم للقيادة السعودية التي تولي أهمية كبيرة للتواصل مع العالم ونقل صورة إيجابية عن المملكة. وزير الإعلام نفسه أبدى اهتمامًا مباشرًا بمبادرة كنوز_السعودية، مما يظهر أهمية هذا العمل.

كنوز مبادرة لنشر الثقافة والإيجابية



يجب أن نشجع مثل هذه المبادرات والجهود التي تسعى لنشر الإيجابية والثقافة وتعزيز الفهم المشترك بين الثقافات. تعكس جائزة ماركوم الدولية للأعمال الإبداعية لمبادرة كنوز_السعودية رؤية حضارية تعترف بالإبداع والتميز في التواصل، وهي رسالة قوية عن التفوق السعودي في عالم الإعلام والاتصال.

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