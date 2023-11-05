نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الملك سلمان للإغاثة" يختتم برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في إقليم النواصر بالمغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في إقليم النواصر بالمملكة المغربية، والذي نُفذ خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر 2023م، وذلك بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 4.994 حالة، إضافة إلى إجراء 479 عملية لإزالة المياه البيضاء، وصرف 1.746 نظارة طبية.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الصحي ومساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في مختلف الدول والشعوب ذات الاحتياج حول العالم