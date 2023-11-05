"أبو المكارم" يُحقق برونزية بطولة العالم لكمال الأجسام

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أحمد جودة - القاهرة - حقق لاعب المنتخب السعودي لكمال الأجسام علي أبو المكارم الميدالية البرونزية لفئة "كمال أجسام وزن 85 كجم "، ضمن بطولة العالم لكمال الأجسام المقامة حاليًا في مدينة سانتا سوزانا الإسبانية، فيما نال زميله رمضان هوساوي المركز الرابع في نفس الفئة.

وكان الأخضر استهلّ البطولة، بتحقيق هتان بخاري المركز الثالث وبرونزية فئة "فيزيك"، ونال زميله نايف الباشا المركز السادس في نفس الفئة، فيما انتزع حمدان الغامدي في اليوم الثاني الميدالية الذهبية لفئة "ماسكلر فيزيك"، وفي نفس الفئة حقق زميله سعد بن هاشم المركز الرابع، ونال إبراهيم الناجم المركز السادس.

وتواصلت الإنجازات السعودية في اليوم الثالث للبطولة بتحقيق رمضان هوساوي الميدالية الذهبية لفئة "الماستر "، وجاء زميله ماجد أبو الرحى بالمركز الخامس في نفس الفئة.