نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإجراءات ميسرة.. الجوازات تسهل دخول ضيوف الرحمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستمر المديرية العامة للجوازات في استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة خلال عام 1445 هـ، وتسهيل إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة.

وأكدت المديرية العامة للجوازات على جاهزيتها لدعم منصاتها في المنافذ الجوية والبرية والبحرية باستخدام أحدث التقنيات، حيث يعمل موظفوها المؤهلون بلغات متعددة على هذه الأجهزة التقنية. ذلك من أجل ضمان سرعة إنهاء الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.



الإجراءات الميسرة

الإجراءات الميسرة التي تتخذها المديرية العامة للجوازات تشمل:

* تخصيص مسارات خاصة لضيوف الرحمن في المنافذ الدولية، مما يساعد في تسريع إجراءات دخولهم.

* توفير خدمة الترجمة الفورية لعدة لغات لضمان تفاهم أفضل وتقديم المساعدة للزوار الناطقين بلغات مختلفة.

* توفير خدمة مخصصة لكبار السن والمعاقين، مما يسهم في تلبية احتياجاتهم الخاصة وتقديم الدعم اللازم.

* تقديم خدمة تسليم جوازات السفر عبر البريد لتوفير راحة إضافية للزوار وتجنب الازدحام في المنافذ

هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين تجربة ضيوف الرحمن وضمان تيسير إجراءات دخولهم وتوفير خدمات مميزة لهم.

الكوادر المؤهلة

الجوازات تولي اهتمامًا كبيرًا لتأهيل كوادرها البشرية على التعامل الفعال مع ضيوف الرحمن من مختلف الجنسيات. يتم تقديم التدريب اللازم لموظفي الجوازات بهدف تزويدهم بالمهارات والمعرفة الضرورية لتقديم الدعم والمساعدة بشكل فعال لجميع الزوار. هذا يضمن توفير معلومات شاملة وتجربة إيجابية لضيوف الرحمن أثناء تصفحهم الإجراءات في المنافذ الدولية.